Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 SANITÀ. LA SALANDRA (FDI), BENE GEMMATO, PIÙ RISORSE AL SUD E 500 MLN PER LISTE D’ATTESA

“Più risorse al Sud con 236 milioni di euro, per un totale di 456 milioni nel biennio 2023-2024 a sostegno di quei territori in cui il cosiddetto coefficiente di deprivazione è maggiore, e oltre 500 milioni per le liste di attesa sono tra le misure deliberate oggi dal Governo a seguito della riunione del CIPESS, che ha stabilito il riparto alle Regioni e Province Autonome del finanziamento sanitario nazionale per il 2024. Benissimo ha fatto il Sottosegretario Gemmato, politico concreto e uomo di governo serio e responsabile, a rispondere con i numeri alle polemiche sterili delle opposizioni che continuano a strumentalizzare la salute degli italiani per criticare il Governo di centrodestra e la manovra. Nessun definanziamento del SSN, anzi 134 miliardi per il riparto destinato al Fondo Sanitario Nazionale, 5 miliardi in più. Ora tocca alle Regioni e da gennaio sarà anche operativa la piattaforma nazionale che incrocerà i dati e permetterà un maggiore monitoraggio della spesa degli enti regionali e dello stato delle liste di attesa”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

