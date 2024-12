(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

‘La Maremma nelle pagine’: Alberto Prunetti presenta “Troncamacchioni”

Sabato 21 dicembre – ore 17:00 al Museo Casa Rossa Ximenes.

La rassegna letteraria “La Maremma nelle pagine” arriva al Museo Casa Rossa Ximenes. Sabato 21 dicembre alle 17:00 l’autore Alberto Prunetti presenta il libro “Troncamacchioni” dialogando con Ilaria Cansella

“Troncamacchioni” è un libro che non ha genere né appartenenze, se non quella alla gente di Maremma. Una favola nera, un western maremmano, un romanzo storico: molte

definizioni potrebbero essere giuste per tale opera, ma forse nessuna riuscirebbe a descrivere compiutamente l’operazione raffinata che l’autore italiano per eccellenza della letteratura working clas s ha fatto con questo suo ultimo libro.

Nato a Piombino, Prunetti è scrittore, traduttore e collabora con riviste e quotidiani, tra i quali La Repubblica e Il Manifesto. Figlio di un saldatore e di una casalinga, si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Siena. Dirige per la casa editrice Alegre la collana editoriale Working Class ed è il direttore del Festival di Letteratura Working Class oltre a insegnare italiano L2/LS a lavoratori migranti.

