“Io non ho paura. Le paure vinte in sala”, in partenza un progetto rivolto alle scuole per esplorare le paure dei giovani e combatterle con l’arte cinematografica

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA PROMOSSO DA MIC-MINISTERO DELLA CULTURA E MIM-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

LE PAURE VINTE IN SALA

IL PROGETTO

Il progetto “Io non ho paura“ ideato da coop.itinera

in collaborazione con Comune di Livorno e

associazioni e professionisti del territorio, è

stato finanziato nell’ambito del Piano Nazionale

Cinema e Immagini per la Scuola e promosso

da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito”

Come richiesto dal bando il progetto si articola

in diverse azioni che coinvolgeranno le scuole,

gli insegnanti e le famiglie.

La paura è lo stato emotivo presente in ogni

individuo, Umberto Galimberti la definisce una

“emozione primaria di difesa, provocata da una

situazione di pericolo che può essere reale,

anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo

o prodotta dalla fantasia”. Esplorare le paure

dei giovani e combatterle con l’arte cinematografica è un sistema che aiuta a crescere e

imparare a gestire le proprie emozioni.

Progetto a cura di Coop.Itinera impresa sociale

Partner del progetto Comune di Livorno, Licaoni Digital Studio, Associazione Culturale FIPILI

HORROR FESTIVAL, Santifanti Horror Festival, Cinema Teatro 4 Mori, Cinema Salesiani

LE AZIONI PREVISTE

Laboratori sperimentali che aiuteranno a

conoscere la materia filmica e come si fa il

cinema, grazie a laboratori con professionisti

del cinema e delle arti (in orario scolastico). Le

attività a tema saranno diversificate per fascia di

Proiezioni presso Cinema 4 Mori, Cinema Salesiani e presso il Centro di Documentazione sulle

Arti dello Spettacolo di Livorno dedicate alle

scuole primarie e secondarie di primo grado,

con il supporto alla visione di registi e montatori

in orario scolastico

Proiezioni e Masterclass con registi, rivolti agli

studenti delle scuole secondarie di secondo

grado

Formazione on line per docenti ed esperti del

settore

Piattaforma con contenuti video e tutorial per

la diffusione della conoscenza del cinema

come strumento di supporto e documentazione in itinere del progetto.

Tutte le attività

sono gratuite

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Laboratori per le scuole dell’infanzia

PERIODO:

GENNAIO-APRILE 2025

sezione 5 anni

LA MAGIA DELLA LUCE E LE EMOZIONI DELLA MUSICA

DURATA: 3H a classe

1° INCONTRO

2H uscita

presso

Villa Maria,

Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo

2° INCONTRO

1H in classe

Dalla lanterna magica al cinema

La musica che accompagna le immagini:

Introduzione alla nascita del cinematografo con

proiezione dei film dei Lumiere, di Georges

Méliès e Charlie Chaplin e visita alla biblioteca

con bibliotecaria / esperta di cinema

Sperimentare come la musica rafforza e commenta le immagini, crea sensazioni ed emozioni. Incontro a cura del musicista Luca Bagagli e

di un’operatrice didattica Itinera

La magia della luce: le immagini in movimento

Laboratorio esperienziale sulle immagini in

movimento alla scoperta delle macchine

ottiche utilizzate un tempo per fare il cinema.

Incontro con esperta/o di cinema e un’operatrice didattica Itinera

PROIEZIONI

PROIEZIONI PER FAMIGLIE

presso

Centro di Documentazione sulle arti dello

spettacolo (Villa Maria)

Visione collettiva di sequenze di film di animazione e cortometraggi con laboratori dedicati,

con la montatrice del cinema Elena Cappanera

Quando: Il sabato pomeriggio

dalle 15.00 alle 17.00

da gennaio a maggio 2025

DURATA: 6 ORE

Modalità: online

3 incontri on line di 2 ore ciascuno

Partecipazione gratuita

I docenti riceveranno un attestato di partecipazione

L’obiettivo che fa da guida al corso è quello di fornire agli insegnanti

gli strumenti per un uso consapevole degli audiovisivi e la padronanza del mezzo: un insieme di competenze, teoriche e pratiche per

rapportarsi in modo attento, curioso e creativo ai testi audiovisivi e

sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze un rapporto più profondo e

propositivo con i prodotti mediali che consumano quotidianamente. Il

corso ha inoltre la funzione di favorire la capacità di conoscenza del

linguaggio cinematografico mediante la visione e l’analisi di film che

presentano diverse modalità di paura.

PROGRAMMA INCONTRI:

FORMAZIONE

CORSO PER DOCENTI

EDUCAZIONE AL CINEMA

1° lezione – 2 h – Massimo Ghirlanda

Storia: il rapporto fra il cinema e la città di Livorno; inquadramento bibliografico per conoscere la storia del cinema

2° lezione – 2 h – Marco Bruciati

Analisi: il film ed i suoi elementi materiali e narrativi

3° lezione – 2 h – Roy Menarini

Proposta: modalità di dialogo con le giovani generazioni

attraverso il cinema

PROIEZIONE DEDICATA AI DOCENTI

CHE HANNO PARTECIPATO

ALLA FORMAZIONE MA APERTA A TUTTI

(max 400)

CINEMA 4 MORI

Data da definire

Serale all’interno de “GLI AMICI DEL CINEMA”

Proiezione del film “CHIEDO ASILO”

di Marco Ferreri

Con introduzione di Marco Bruciati

PIATTAFORMA

Per accompagnare insegnanti e studenti durante il percorso, e fornire strumenti metodologici e di approfondimento,

gli educatori in itinere metteranno a disposizione materiali

specifici da scaricare sulla piattaforma on line, a partire dalle

presentazioni multimediali dei moduli formativi.

Nello specifico sulla piattaforma saranno messi a disposizione materiali che potranno essere usati da tutti coloro che

prenderanno parte al progetto: mappe concettuali degli

argomenti trattati nei laboratori; schede di analisi dei film;

video-contributi dei docenti dei percorsi; video-contributi

dei professionisti del cinema; video contributi sulla paura

nel cinema; test di preparazione ai laboratori; test di gradimento delle attività; link a filmati in streaming utili per i

percorsi, da vedere in classe con gli insegnanti; bibliografia

di riferimento; video pillole di attività “pronte all’uso” per

condurre in autonomia dei percorsi didattici sulla comprensione dei linguaggi audiovisivi e mediali

FRANCESCA DETTI, Co-fondatrice de i Licaoni Digital Studio, sceneggiatrice, produttrice e docente

ALESSANDRO IZZO, ha fondato i Licaoni Digital Studio. Lavora come sceneggiatore, regista e produttore. Insegna regia e montaggio presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze

LIVIA GIUNTI, formata come documentarista presso gli Ateliers Varan di Parigi. Ha un PhD in Storia

delle arti visive e dello spettacolo ed è Adjunct Professor presso l’Università di Pisa per il settore disciplinare L-ART/06 (cinema, fotografia e televisione)

VALENTINA RESTIVO, artista visiva, ha esposto in Italia e all’estero e il suo lavoro è centrato sulla

riproposizione pittorica dei fotogrammi del cinema d’autore

LUCA BAGAGLI, musicista (ha suonato nell’orchestra di Ennio Morricone) e direttore d’orchestra

ALESSIO PORQUIER, fondatore del “Nido del cuculo” e direttore artistico del FIPILI Horror Festival

CIRO DI DATO, autore, produttore e regista del FIPILI Horror Festival, e tutor aziendale e formatore

degli studenti universitari ospitati per stage curriculari

DILETTA FALLANI, cultore della materia cinema Unipi

MASSIMO GHIRLANDA, insegnante e uno dei fondatori del Centro Studi Commedia all’italiana di

Castiglioncello di cui è presidente dal 2009, tiene corsi di Storia del cinema ed è specializzato sul

cinema italiano.

MARCO BRUCIATI, docente e formatore in tecniche audiovisive in istituti e progetti regionali. Operatore culturale e videomaker

VALENTINA LA SALVIA, responsabile scientifico del progetto, storica dell’arte e organizzatrice delle

attività del Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo

MICHELE LEZZA, filmaker e presidente

I PROFESSIONISTI

COINVOLTI

EVENTO FINALE

Si prevede di realizzare una giornata

conclusiva del progetto per presentare le attività svolte nel mese di maggio

2025 presso il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo Biblioteca di Villa Maria.