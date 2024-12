(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Consiglio metropolitano, le delibere approvate nella seduta di mercoledì 18 dicembre

Ieri, mercoledì 18 dicembre, si è riunito online il Consiglio metropolitano. Di seguito le delibere approvate con relativa votazione.

Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e Piano programma 2025 dell’Istituzione “Villa Smeraldi” – Museo della civiltà contadina della Città metropolitana di Bologna, approvato a unanimità.

Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e Piano Programma 2025 dell’Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna, approvato a unanimità.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza ai sensi degli art. 191 comma 3 e 194 comma 1, lett. e) del D. LGS. N. 267/2000 – Quinto Provvedimento, approvato con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete civica) e 3 astenuti (Uniti per l’alternativa).

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo ai percorsi partecipati nell’elaborazione e applicazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, approvato a unanimità.

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo ad azioni di sburocratizzazione in una reale economia di prossimità e semplificazione per le imprese, approvato a unanimità.

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo all’attivazione di strumenti per l’intercettazione capillare dei bisogni degli adulti fragili, approvato a unanimità.

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo alle risorse necessarie alla manutenzione stradale con riferimento al territorio montano e della bassa pianura della città metropolitana, approvato a unanimità.

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo alla manutenzione stradale, approvato a unanimità.

Emendamento alla nota di aggiornamento al DUP, presentato dal Gruppo Uniti per l’alternativa, relativo a task-force per il dissesto idrogeologico, approvato a unanimità.

Ordine del giorno presentato dal consigliere Franco Cima (Centro sinistra) collegato al DUP (Ob.op. 196 l’agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile del territorio metropolitano): Avvio del percorso istituzionale per la creazione del Parco del Navile, approvato con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete civica) e 4 astenuti (Uniti per l’alternativa).

Adozione Nota di aggiornamento al DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con 11 voti favorevoli (Centro sinistra) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Adozione Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con 11 voti favorevoli (Centro sinistra) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Modifica al regolamento dell’Istituzione di “Villa Smeraldi” – Museo della civiltà contadina della Città metropolitana di Bologna, approvata con 11 voti favorevoli (Centro sinistra) e 4 astenuti (Uniti per l’alternativa).

Proposta di modifica dello Statuto metropolitano con l’istituzionalizzazione dello Ius Cibi, approvata a unanimità.

Attuazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana, approvata con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete civica) e 3 astenuti (Uniti per l’alternativa).

Nella seduta è stato inoltre approvato a unanimità un ordine del giorno presentato dai Gruppi Centro sinistra e Uniti per l’alternativa, finalizzato ad avviare il progetto di “scuola di montagna” denominato “L’Appennino è casa mia”.

[ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/Consiglio_metropolitano_le_delibere_approvate_nella_seduta_di_mercoledi_18_dicembre | Leggi il comunicato online ]

