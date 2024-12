Comunicato stampa: Le scuole di Cervia ad Aalen in visita alla scuola gemellata Grande accoglienza in Municipio per il gruppo di studenti e professori.

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Le scuole di Cervia ad Aalen in visita alla scuola gemellata

Grande accoglienza in Municipio per il gruppo di studenti e professori

In una bellissima atmosfera natalizia, dal 9 al 12 dicembre 2024 gli studenti di tedesco delle classi terze delle scuole medie inferiori dell’IC2 e dell’IC3, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto l'occasione di intraprendere un viaggio in Germania.

Anche quest’anno il Coordinamento del Volontariato di Cervia ha contribuito alla realizzazione del progetto scolastico di partenariato, sostenendo le spese di trasporto. Grande entusiasmo hanno dimostrato i nostri ragazzi nel conoscere la cittadina di Aalen e in particolar modo la Schillerschule, la scuola con cui sono gemellati i nostri due Istituti dal 2017.