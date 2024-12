Codacons su Antitrust Booking,com

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

ANTITRUST, SÌ A IMPEGNI BOOKING, CODACONS: BENE MODIFICHE, QUALSIASI LIMITE

A CONCORRENZA SI RIFLETTE SU TARIFFE PRATICATE AI CONSUMATORI

Qualsiasi limite alla concorrenza tra operatori provoca un danno dai

consumatori e si riflette in un incremento delle tariffe praticate agli

utenti. Lo afferma il Codacons, commentando la chiusura dell’istruttoria

dell’Antitrust nei confronti di Booking.com per presunto abuso di posizione

dominante.

Le piattaforme di prenotazione alberghiere sono sempre più utilizzate dagli

italiani per la scelta di strutture ricettive dove soggiornare, ma i

risultati che questi siti propongono agli utenti devono essere incentrati

sulla massima trasparenza e non devono essere previste politiche che

restringano la concorrenza di altri operatori, o che limitino la possibilità

per le stesse strutture di applicare tariffe inferiori su altri canali –