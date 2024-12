(ARC) Sport: Anzil, Lega nazionale dilettanti calcio linfa vitale per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Udine, 19 dic – "Un momento importante, quello che abbiamo

vissuto questa sera, seduti uno vicino all’altro in un’unica

sala, per scambiarci gli auguri di Buon Natale e serene

festivit?: uno spazio speciale, che ci ha dato la possibilit? di

rafforzare ancora una volta quello spirito di comunit? che d?

l’entusiasmo necessario per continuare ad andare avanti. Perch? ?

vero che la Regione sta facendo investimenti notevoli nel settore

dello sport, azione strategica che la mette orgogliosamente in

prima posizione in Italia: ma ? anche vero che, se non ci fosse

lo straordinario mondo del Comitato, dei volontari, degli atleti,

non sarebbe possibile raggiungere i grandi traguardi che stiamo

tagliando giorno dopo giorno e raggiungere gli obiettivi che ci

siamo posti per il futuro. Allora, a tutti voi, un grande

‘grazie’, per il vostro impegno e per il vostro entusiasmo. Per

esserci sempre e fare squadra in ogni luogo”.

Sono le parole del vicegovernatore e assessore allo Sport del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa sera ? intervenuto

a Udine, negli spazi dell’hotel “L? di Moret”, al momento

conviviale con scambio di auguri organizzato dal Comitato

regionale calcistico del Friuli Venezia Giulia (Lega nazionale

dilettanti – LndFvg), rappresentato quest’ultimo dal presidente,

Ermes Canciani. Presente all’evento anche il presidente del

Consiglio regionale, Mauro Bordin.

Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga, Anzil ha voluto ricordare anche quanto la

Regione “Abbia scelto di essere vicina al mondo delle

associazioni sportive e delle federazioni, dei comitati

regionali, nella piana consapevolezza del beneficio che decine e

decine, se non centinaia o migliaia di volontari, consentono a

tanti ragazzi di potersi avvicinare prima e praticare poi tutti

gli sport. Rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze

di questo mondo cos? vivo e presente, ? una nostra

responsabilit?, tramite l’ascolto attivo e costante del Comitato

e delle varie associazioni alle quali andr? sempre il nostro

appoggio”.

