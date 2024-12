(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 SICUREZZA, VIETRI (FDI): RINNOVO CONTRATTO CONFERMA SOSTEGNO GOVERNO A FORZE DELL’ORDINE

“Con il rinnovo del contratto 2022-2024 per il personale del comparto Difesa-Sicurezza, il Governo Meloni ha mantenuto un altro impegno”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Via libera, dunque, ad un aumento medio di 198 euro e subito 100 euro netti in busta paga alla qualifica iniziale di agente. Si tratta di un passo importante per riconoscere concretamente la dedizione e il sacrificio di circa 430 mila uomini e donne che ogni giorno, a rischio della propria vita, garantiscono la nostra sicurezza e la difesa della nostra Nazione. Fratelli d’Italia – aggiunge Vietri – ha sempre considerato prioritario il sostegno alle forze dell’ordine e alle forze armate, che non ha mai messo in discussione. E il fatto che la firma del rinnovo del contratto sia avvenuta prima delle festività natalizie è un ulteriore segnale dell’attenzione verso questo comparto”, conclude Vietri.