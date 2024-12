Periferie:in Commissione “Patto per Montespaccato”.Battilocchio: “Al vostro fianco”

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

Si è tenuta oggi presso la Commissione parlamentare Periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio (Forza Italia), l’audizione dei rappresentanti di “Asilo Savoia”, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che, tra l’altro, ha in gestione il centro sportivo “Don Puglisi” e il Montespaccato Calcio. In particolare il Presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni ha presentato il “Patto per Montespaccato”che ha visto una sinergia istituzionale che ha coinvolto il Ministero dello Sport, la Regione Lazio e Roma Capitale.

Un patto che, ha specificato Monnanni. Lo stesso ha informato la commissione, come anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, . Su questo specifico punto che mette a rischio il proseguimento delle attività sportive dal prossimo anno a Montespaccato per ragioni di degrado della struttura, che non può essere più utilizzata se non si interviene, Monnanni ha chiesto alla commissione, ringraziandola della costante vicinanza sulla vicenda, di adire su questo specifico aspetto l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Appello accolto dal presidente Battilocchio che è tornato a ribadire il supporto istituzionale a questa realtà simbolo di riscatto, attraverso lo sport, di Roma, visitata negli scorsi mesi dalla commissione stessa dopo che lo scorso agosto si era verificato un atto intimidatorio, con la devastazione dell’impianto sportivo confiscato al clan dei Gambacurta e rinato spazio di legalità., ha concluso Monnanni.

“Siamo stati, siamo e saremo al vostro fianco per difendere e valorizzare una realtà bellissima, basata su valori sani e sulla legalità,in un’area complessa della Capitale. Contate sul nostro supporto”ha dichiarato il Presidente Alessandro Battilocchio, al termine dell’audizione odierna.

