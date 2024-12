(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

PALERMO: UNA DONNA PARTORISCE IN STRADA:MADRE E FIGLIO SALVATI DALLA POLIZIA DI STATO.

Ha avuto un lieto fine la vicenda che, stamattina, ha visto come protagonista una donna di origine sudamericana e gli equipaggi della Polizia di Stato di Palermo.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S . “Oreto-Stazione” sono intervenuti nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, in quanto, su linea 112, era stata segnalata la presenza di una donna, con in braccio un neonato, che urlava.

Presi contatti con il richiedente, si appurava che la donna avesse, verosimilmente, partorito per strada e, subito dopo il parto, si fosse allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e piangente, in direzione di via Mignosi. Gli Agenti, appreso ciò e constatata una vistosa chiazza di sangue, dopo aver richiesto l’immediato intervento sul posto di personale sanitario, iniziavano una serrata ricerca nella zona al fine di individuare sia la donna che il neonato.

Gli operatori, perlustrata da cima a fondo tutta la zona e le vie limitrofe, riuscivano ad individuare entrambi nei pressi di un cantiere, appurando come il bimbo appena nato fosse ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. La donna, risultata essere da accertamenti successivi, senza fissa dimora è stata nell’immediato soccorsa e trasportata in una struttura ospedaliera.

Sono stati momenti di grande concitazione conclusi con un lieto fine: l’intervento tempestivo dei poliziotti ha consentito di trarre in salvo sia il bimbo che la madre.