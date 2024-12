Comunicato Stampa 2093/2024 Approvata la manovra di bilancio 2025-2027. Assessore Calzavara, “Investimenti per sostenere il sociale, la formazione e lo sviluppo economico e infrastrutturale del Veneto”

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 BILANCIO DI

PREVISIONE

2025-2027

ASSESSORATO AL BILANCIO

REGIONE DEL VENETO

Ass.re Francesco Calzavara

1. cronoprogramma

2. iter approvativo

Cosa contiene questo rapporto

Programma

3. bilancio in

macronumeri

4. settori di spesa

5. interventi significativi

CRONOPROGRAMMA

Seduta di Giunta 13 agosto 2024

Approvazione MANOVRA DI BILANCIO

bilancio di previsione 2025-2027

disegno di legge della Stabilità

disegno di legge del Collegato

La manovra segue in ordine cronologico

l’assestamento di bilancio 2024 (+18,1

il rendiconto 2023

la certificazione della parifica del

Rendiconto 2023 da parte della Corte

dei conti

ITER

APPROVATIVO

gen-dic 2024

13 AGOSTO 2024

Approvazione documenti del bilancio di

previsione 2025-2027 e i disegni di legge

della Stabilità e del Collegato in Giunta

regionale

24 SETTEMBRE 2024

Illustrazione in Prima Commissione

Percorso nelle Commissioni e audizioni

DICEMBRE 2024

Discussione in aula Consiglio regionale

Approvazione del bilancio di previsione

2025-2027

Maxi emendamento

PASSAGGI

FONDAMENTALI

28 NOVEMBRE 2024

Maxi variazione di bilancio da 40 milioni di

euro che ha garantito tempestivamente

37,5 milioni di euro impiegati per dare una

risposta immediata a investimenti

infrastrutturali

uno spazio finanziario di altri circa 3,5

milioni di euro per altre voci di spesa

nell’ambito della cultura, degli enti locali,

del turismo e del sociale

maggior trasferimento statale di premialità

di circa 3,2 milioni

11 DICEMBRE 2024 DEFR E

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

Quadro della situazione economica e

sociale della regione, frutto di un’analisi

approfondita di 500 emendamenti, a

testimonianza dell’ampio contributo e del

valore aggiunto apportato dalla

discussione rispetto ai 100 emendamenti

del primo anno della legislatura.

PASSAGGI

FONDAMENTALI

12 DICEMBRE 2024

LEGGE DI STABILITA’

REGIONALE 2025

Approvazione Legge di Stabilità, che

stabilisce il quadro generale e gli obiettivi

economico-finanziari della regione.

17 DICEMBRE 2024

COLLEGATO ALLA LEGGE DI

STABILITA’ 2025

Disegno di legge che contiene misure

normative di carattere settoriale o

strutturale, volte a integrare e completare

la manovra economico-finanziaria

regionale.

Come vengono spesi nel triennio 2025-2027

circa 170 MILIONI

411.000

el…

PRINCIPALI VOCI DI

SPESA DEL

COLLEGATO

ti a soggett

SANITA’

10 MILIARDI 545mln

PARTITE TECNICHE

3 MILIARDI 277mln

MACRONUMERI

DEL BILANCIO

RISORSE POLITICA REGIONALE

1 MILIARDO 597mln

ASSEGNAZIONI STATALI

2 MILIARDI 144mln

RESTITUZIONE ANTICIPI DL35

1 MILIARDO 202mln

NUOVI INVESTIMENTI FINANZIATI

CON DEBITO

131 MILIONI

COMPLESSIVO

18 MILIARDI 897 mln

MANOVRA IRAP

+79,8 MILIONI

AGGIORNAMENTO

VOCI DI BILANCIO

MINORI INTERESSI PASSIVI

-14 MILIONI

GARANZIE MILANO CORTINA

-14 MILIONI

GARANTITO DISCREZIONALE

GIUNTA

82 MILIONI

CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA

+ 40 MILIONI

BORSE DI STUDIO

+ 6 MILIONI (TOT. 12 MLN)

MAGGIORI

SPESE

+5 MILIONI

ELEZIONI REGIONALI

+8 MILIONI

PROVINCE DIFESA DEL SUOLO

+2 MILIONI

COLLEGATO NUOVA SPESA

+1,061 MILIONI

PEDEMONTANA

+20 MILIONI

TOTALE SPESE

+91 MILIONI

FONDO DI RISERVA

+2,9 MILIONI

VIABILITA’ COMPLEMENTARE

55 MILIONI – 2025

50 MILIONI – 2026

DIFESA DEL SUOLO

27,5 MILIONI

INVESTIMENTI

CON NUOVO

DEBITO

SPORT (BANDO IMPIANTI)

10 MILIONI

6,5 MILIONI

VELODROMO

3 MILIONI

ICT DATA CENTER

5 MILIONI

PATRIMONIO

8 MILIONI

COSTO RATA ANNUO

8,5 MILIONI DAL 2026

ARCHIVIO

10 MILIONI

PALAZZO DEL GHIACCIO

6 MILIONI X 3 ANNI

MAGGIORI

ENTRATE

TOTALE ENTRATE

+18,9 MILIONI

FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’

1.202,48

PARTITE TECNICHE

3.277,12

FONDO SANITARIO REGIONALE

10.545,76

UNIONE EUROPEA

250,84

RISORSE STATALI

1.382,18

ALTRE ENTRATE

262,04

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

424,24

127,71

25,57

INDEBITAMENTO PER NUOVI INVESTIMENTI

131,00

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE – ORDINARIO

601,73

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

350,00

GETTITO IRAP – ORDINARIO

114,41

GETTITO IRAP – ATTIVITA’ ACCERTAMENTO

45,00

IRAP – FONDO PEREQUATIVO

22,21

ACCISA SUL GAS NATURALE

50,00

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL’IVA (NO SANITA’)

37,55

DEMANIO IDRICO

24,00

IRPEF – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

15,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

SOLIDI

MAXI EMENDAMENTO

FINALE 4,3 MLN SU 2025

(interventi + significativi)

300mila euro per sicurezza delle scuole

410mila euro per lo sport

950mila euro per l’Arpav

500mila euro per l’Hospice pediatrico di Padova

575mila euro per rimborso danni allevatori perdita animali