(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 Casa, Osnato (FdI): 1,38 miliardi nel 2025, l’edilizia residenziale pubblica torna centrale

“Grazie all’impegno del Governo Meloni e della maggioranza di centrodestra, nonché allo stimolo sempre utile di Federcasa, questa legge di bilancio ridà all’edilizia residenziale pubblica l’attenzione che essa merita, dopo anni in cui era stata pressoché dimenticata”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando la previsione di 1,38 miliardi per il 2025 nel testo della Manovra, ora atteso all’esame dell’Aula: nell’ambito del Pnrr, e grazie a partner come il Gse, Cdp e Sace, le Ater, Aler, Iacp e altri enti gestori finanzieranno interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico per edifici di proprietà pubblica e nell’ottica di aiutare i soggetti più fragili, anche per il tramite delle ‘energy service company’ (Esco). “Gli esecutivi precedenti avevano gravemente trascurato il tema, anche nella programmazione strategica del primo Pnrr, quello del governo Conte II: all’epoca, ero stato l’unico a segnalare questa lacuna”, aggiunge l’esponente di FdI. “Sono certo che ne scaturirà un’eccellente collaborazione tra enti diversi, tutti in grado di creare valore nei rispettivi ambiti di competenza. Ed è apprezzabile come, dopo anni di bonus a pioggia e mancette pre-elettorali, le risorse dei contribuenti vengano indirizzate verso investimenti davvero significativi, rivolti a chi ne ha più bisogno, per diffondere benessere sociale. Anche questo contribuisce a far crescere la Nazione!”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati