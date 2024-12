(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, ‘BABY GANG’, DE CORATO: «TROPPO SOFT “SORVEGLIANZA

SPECIALE” PER TRAPPER PREGIUDICATO E ISTIGATORE DI VIOLENZA, PESSIMO

ESEMPIO PER GIOVANI ARABI NELLE PERIFERIE». *

[image: baby_gang.jpg]

*Il Trapper, già con precedenti, “Baby Gang”*

Milano, 18 Dicembre 2024 – «Ancora una volta il Trapper “Baby Gang”, già

con precedenti, è stato denunciato dalle Forze dell’Ordine dimostrando di

non rispettare le leggi e di fare ciò che vuole non rispettando la

“sorveglianza speciale” che gli era stata afflitta. Quest’ultima misura,

come dimostrano i fatti, è troppo soft per questi ragazzi. Ricordo che

questo Trapper, nato a Lecco ma di famiglia marocchina, utilizza spesso le

sue canzoni come strumento per istigare alla violenza attraverso anche

l’uso di armi (vedi foto). Stiamo parlando, per chi non lo avesse capito,

di giovani di seconda generazione, cresciuti e nati in Italia ma da

famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi. Niente

regole del vivere civile, per loro solo le regole della strada tra risse,

accoltellamenti, sparatorie e persino sequestri. L’aggravante, poi, è il

notevole numero di follower (solo “Baby Gang” ha oltre 6,4 milioni di

ascoltatori mensili su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su

Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube) che questi soggetti

hanno, che sono un cattivo e pessimo esempio per i loro coetanei arabi e,

in particolare, per i ragazzini più giovani delle periferie. Nel corso

degli ultimi anni, “Baby Gang”, aveva già commesso una serie di gravi reati.

Per tutti questi soggetti, che alla loro base ci sono quasi sempre

violenze utilizzo di armi da fuoco, occorrono norme e rimedi più severi,

perché una volta liberi continuano a compiere atti criminali in giro per le

città. Questi rapper/trapper istigano i loro coetanei stranieri delle

periferie milanesi, anche attraverso i social, a protestare e a compiere le

rivolte che puntualmente si verificano in città. Per tutti

questi trapper/rapper già condannati è necessario mettere in atto nuove

norme e nuovi dispositivi di legge più idonei. Ringrazio la pattuglia

radiomobile dei Carabinieri per i controlli».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*