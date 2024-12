Agenzia regionale 1502.24 piemontese_sportello autismo foggia

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

Piemontese all'inaugurazione dello Sportello Autismo a Foggia

Uno Sportello Autismo che offre supporto alle famiglie con bambini e

ragazzi autistici, aperto per 3 ore in due giorni della settimana grazie

all’attiva collaborazione delle stesse famiglie. È il primo modello del

genere attivato in Puglia ed è stato inaugurato, stamattina, a Foggia,

presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di Foggia in via

Montegrappa 25, in una zona centrale del capoluogo dauno, a un passo dalla

stazione ferroviaria, dal terminal intermodale e dalla villa comunale.

“Questo modello di cooperazione tra Regione Puglia, ASL e un’associazione

di famiglie con figli autistici come iFun, da 11 anni attiva su questo

complesso fronte che integra bisogni di salute e di completo inserimento

sociale, puntiamo a estenderlo in altre aree della Puglia – ha detto il

vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, *Raffaele

Piemontese* – perché, sul piano emotivo e psicologico, per le famiglie che

sono travolte dalla notizia di una diagnosi di disturbo dello spettro

autistico, avere la possibilità di condividere e confrontare esperienze con

chi ci è passato, oltre che la vicinanza di professionisti e operatori

specializzati, è un’opportunità straordinaria”.

Piemontese ha inaugurato la struttura insieme al direttore generale

dell’ASL di Foggia Antonio Nigri, al presidente di iFun Maurizio Alloggio,

alla neuropsichiatra infantile dell’ASL Foggia Albacenzina Borelli e a

tanti ragazzi, familiari, operatori e medici che coopereranno a mantenere

operativo il servizio ogni martedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e giovedì

dalle 15:00 alle 18:00.

Si propone come un punto di riferimento per le famiglie che potranno

beneficiare di un supporto pratico e di informazioni sui servizi

disponibili, con particolare attenzione alla rete territoriale dedicata ai

minori autistici, in particolare ricevendo assistenza per la compilazione

delle domande e l’accesso ai servizi, nonché un supporto nella

pre-istruttoria delle pratiche.