mar 17 dicembre 2024 Visita straordinaria della Casa Prefettizia delle Suore Ospedaliere

della Misericordia, dove si potranno ammirare due cicli pittorici di

grande importanza storica e geografica databili tra il XVI e il XVII

secolo.

Sicuramente è una occasione unica e un privilegio eccezionale per il

FAI poter accedere nella Casa Prefettizia delle Suore Ospedaliere

della Misericordia all’interno della quale si ammirano due cicli

pittorici, di grande importanza non solo storica, ma anche geografica,

di una Roma tra il XVI e il XVII secolo. Salendo al primo piano

dell’odierno Convento ci accoglie un’ampia sala con un ciclo pittorico

a fascia continua recentemente restaurato e dedicato alle “Opere della

Misericordia”, che ci introduce nel corpo di fabbrica dell’antico

Ospedale dell’Angelo. Nella sala accanto, attualmente adibita a

Cappella, c’è il ciclo ad affresco dedicato alla “Processione

dell’Acheropita”.

Due storie affascinanti, a tratti intriganti, che si leggono

diversificate anche per la caratteristica dei soggetti rappresentati:

il ciclo della Misericordia, una sorta di rappresentazione che esprime

precetti di natura spirituale od insegnamenti di forza evangelica; il

ciclo della processione dell’Acheropita, nella cui resa pittorica la

fissità dell’intera scena aumenta, allo scopo di bloccare l’azione

raccontata e descrivere le singole fermate processionali. Sicuramente

è percepibile e desta curiosità la stretta relazione con i monumenti

che nella contemporaneità dell’azione venivano toccati dalla

processione stessa. La sua lettura poi è resa ancora più intrigante da

una diversa destinazione di questo ambiente in passato, la cui

denominazione corretta, anche considerato il ciclo pittorico, dovrebbe

oggi essere “antica sala delle Congregazioni”.

Un mondo nuovo da scoprire in questo edificio, silenzioso, operoso che

si apre alla nostra visita con grande generosità.

ORARIO

L’appuntamento è per martedì 28 gennaio 2025 con un unico turno di

visita da 30 persone alle ore 16:30 in via di S. Giovanni in Laterano,

280.

In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

CONTATTI

Per informazioni:

Delegazione FAI di Roma