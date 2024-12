(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Sedi Lega – FdI: Bizzotto, ad Alba atto vandalico deprecabile, clima di aggressività

Roma, 17 dic – “Ad Alba i soliti ‘democratici a senso unico’ hanno imbrattato le sedi della Lega e di Fratelli d’Italia con ignobili scritte, minacce e addirittura la A di anarchia stilizzata con la bomboletta spray rossa. Un atto vandalico di intolleranza deprecabile e che non possiamo archiviare come semplice bravata. La si può pensare diversamente, ma senza trascendere in attacchi intimidatori. Questi gesti sono la negazione della democrazia e l’ennesimo segnale di un clima di aggressività complessivo che preoccupa e va respinto categoricamente. Alle sezioni albesi di Lega e di FdI la nostra vicinanza”.

Così in una nota la senatrice della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama.

