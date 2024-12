(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

PNRR, MAZZELLA (M5S): "MAGGIORANZA AUTOREFERENZIALE RISCHIA DI BUTTARE RISORSE"

Roma, 17 dic. – “Discutiamo un provvedimento che cerca in modo tardivo e inefficace di affrontare le gravi criticità nell’attuazione delle misure del PNRR negli ambiti di lavoro, istruzione, ricerca e cultura. Criticità che sono frutto di una gestione approssimativa e arrogante da parte del governo, che mette a rischio il Paese. Noi abbiamo tentato più volte di porre rimedio, ma ci siamo scontrati con un muro di indifferenza costruito da una maggioranza autoreferenziale che rischia di compromettere il successo del PNRR, come denunciato dalla Corte dei Conti, che ha recentemente evidenziato gravi ritardi. Del resto sappiamo che con questo governo è più facile assistere a rinvii e tagli, piuttosto che a progressi significativi. Il Paese non se lo può permettere, soprattutto nel momento in cui si discute una legge di bilancio che non stanzia niente per farlo ripartire. Rischiamo di buttare risorse conquistate grazie al lavoro del Presidente Conte e contro le quali ha votato chi oggi siede sui banchi del governo. Il governo ha scelto di alzare bandiera bianca su università e ricerca, mentre sta mortificando la scuola con tagli draconiani. La gestione di Valditara si riassume con numeri record di precari, rinvio dei concorsi, progetti fumosi e inefficaci come il liceo del Made in Italy. E non va meglio a proposito del lavoro. Il PNRR ha bisogno di un cambio di passo, ma il governo non è in grado di offrirlo e pensa di poter mettere solo una toppa. Il nostro Paese merita molto di più, a partire da una gestione del piano all’altezza. A noi non interessa il gioco politico tra maggioranza e opposizione. Ci interessa il futuro del Paese, che passa da istruzione, ricerca, lavoro e giustizia sociale. Le misure di questo provvedimento restano largamente insufficienti e non possiamo accettare che il PNRR venga ridotto a un insieme di obiettivi mancati e occasioni sprecate”. Lo dichiara in Aula al Senato Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali, in occasione della discussione generale sul ddl PNRR.

