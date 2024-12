(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 MANOVRA, SANTILLO (M5S): MELONI AUMENTA STIPENDIO MINISTRI FACENDOLO PASSARE PER RIMBORSO, VERGOGNA

Roma, 17 dicembre. “L’aumento dello stipendio resta tutto, altro che ritiro, sotto forma di rimborso delle spese di trasferta. Il Governo Meloni, quello della coperta corta, trova 500mila euro l’anno, inseriti da qui all’eternità nel bilancio dello Stato, per aumentare potenzialmente di 2.500 euro al mese l’attuale trattamento economico di ministri e sottosegretari non eletti. Per i pensionati minimi, invece, non si va oltre gli 1,8 euro in più al mese. Sono senza vergogna, anche se provano a vergognarsi facendo passare un aumento per un rimborso spese. Operazione oscena, che marchia a fuoco questa Legge di bilancio lontana anni luce dalle esigenze del Paese”. Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S della Camera.

