(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 MANOVRA, M5S: EMENDAMENTO SU STIPENDI MINISTRI È PAGINA NERA

ROMA, 17 DICEMBRE 2024 – “La nostra contrarietà a qualsiasi aumento delle prebende di ministri e membri di sottogoverno è totale. L’emendamento presentato dai relatori per conto del Governo è vergognoso, e tale rimane anche dopo la sua riformulazione. Creare un fondo da mezzo milione di euro l’anno a beneficio di due decine di persone, in un momento in cui si danno 1,8 euro in più al mese ai pensionati minimi e si bocciano misure come il salario minimo, significa essere scollegati dalla realtà”. Lo ha detto intervenendo in commissione Bilancio il deputato del M5S Alfonso Colucci. “Se non fosse stato per le nostre proteste, questa proposta, presentata nottetempo, avrebbe trovato spazio nella Manovra. C’è bisogno che torniate sulla terra” gli ha fatto eco il vicepresidente della V commissione Gianmauro Dell’Olio. “Mentre decidevate scientemente di non trovare fondi per i poveri, i caregiver e i cassintegrati – ha chiosato Dario Carotenuto – siete stati a discutere per giorni degli stipendi dei vostri sodali. Una cosa davvero ributtante. Questa rimarrà una pagina nera della legge di Bilancio 2025”.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle