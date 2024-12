​​​​​Manovra: Braga (Pd), Regalo di Natale per Salvini: spuntano risorse per il Ponte dello Strett

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Manovra: Braga (Pd), Regalo di Natale per Salvini: spuntano risorse per il Ponte dello Stretto

Salvini si fa il regalo di Natale: in un nuovo emendamento alla legge di bilancio, 6 miliardi di euro dei 24 destinati nei prossimi anni alle infrastrutture vengono sottratti per finanziare il Ponte sullo stretto. Opera inutile, costosa e pericolosa che oggi viene finanziata con risorse che potevano essere utilizzate per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

