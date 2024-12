(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 L. BILANCIO. MONTARULI (FDI): VIA LIBERA A MODIFICA SU MOROSITÀ INCOLPEVOLE

“L’emendamento, di cui sono prima firmataria, sulla morosità incolpevole è stato accolto con riformulazione del relatore nella legge di bilancio e approvato. Una grande soddisfazione perché si propone di finanziare il fondo che permette di compensare l’affitto ai proprietari di casa quando l’affittuario si trova in una improvvisa impossibilità di onorare il pagamento, per una causa a lui non imputabile”. Lo afferma Augusta Montaruli, vice presidente del gruppo Fdi alla Camera.

“La misura, al fianco dei proprietari di immobili e dei più fragili, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 per gli anni successivi. L’obiettivo e’ quello di venire incontro alle esigenze di entrambi i soggetti, riducendo il contenzioso e supportando chi altrimenti cadrebbe nell’emergenza abitativa con costi ben più alti sia per le casse pubbliche sia in termini sociali. Mentre la sinistra ha indebitato l’Italia per i prossimi 35 anni con un Superbonus noi pensiamo a chi la prima casa ancora non ce l’ha. Così grazie al governo Meloni facciamo un altro prezioso passo in avanti in supporto delle periferie”, conclude

