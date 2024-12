GIUDICE SPORTIVO 19^ GIORNATA 13-16 DICEMBRE 2024 – Comunicato di Campionato 88DIV

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 COMUNICATO N. 88/DIV – 17 DICEMBRE 2024

88/296

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Dicembre 2024

19^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ATALANTA U23

FERALPISALO’

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

NOVARA

PRO PATRIA

RENATE

GIRONE B

VIRTUS VERONA

LECCO

ARZIGNANO V.

ALCIONE MILANO

TRENTO

TRIESTINA

PERGOLETTESE

PRO VERCELLI

AREZZO

CAMPOBASSO

GUBBIO

LEGNAGO SALUS

PINETO

PONTEDERA

SESTRI LEVANTE

TERNANA

TORRES

VIS PESARO

PIANESE

PESCARA

ASCOLI

RIMINI

PERUGIA

CARPI

VIRTUS ENTELLA

LUCCHESE

MILAN FUTURO

GIRONE C

BENEVENTO

CASERTANA

CATANIA

FOGGIA

JUVENTUS NEXT GEN

LATINA

MONOPOLI

SORRENTO

TEAM ALTAMURA

TURRIS

GIUGLIANO

TRAPANI

POTENZA

AZ PICERNO

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

TARANTO

CAVESE

AVELLINO

CROTONE

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Dicembre 2024 ha adottato le

deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del

Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,

CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, PIANESE, SPAL, TEAM ALTAMURA,

TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui

agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore,

materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti

da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

Il Giudice Sportivo,

rilevato che il rapporto del Commissario di Campo- Delegato di Lega con la relativa

documentazione fotografica era stato trasmesso a questo Giudice e che per un

malfunzionamento informatico i file non erano stati scaricati;

– preso atto che nella documentazione tramessa sono emersi profili di rilevanza

disciplinare a carico della Società Team Altamura;

Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di adottare il seguente provvedimento

AMMENDA € 200,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato i battitacchi in

alluminio posti nel Settore Ospiti loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,

13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato

che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

88/297

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva

Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. prima dell’inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, un fumogeno

sul terreno di gioco, tre petardi sul terreno di gioco e un petardo nel recinto

di gioco, così provocando sei buche con relative bruciature di cui due dentro

il terreno di gioco e quattro nel recinto di gioco, nonché tre bruciature al telo

copri LED sito nel recinto di gioco;

2. al 13° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco senza

conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate

conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e

dei copri LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e

considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.

c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento

danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del primo

tempo, del liquido (birra) in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2 colpendolo

sulla schiena.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma

3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 1°, all’8°,

al 18° e al 37° minuto del primo tempo e al 5° e all’11° minuto del secondo

tempo, sette petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.

13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive

dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e

considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.

c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore

Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di

elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma

3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la

società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate

conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

88/298

AMMENDA € 200,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna

Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver

lanciato, al 25° minuto del secondo tempo in occasione della segnatura di

una rete da parte della società avversaria, un bicchiere semipieno di liquido

nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3,

e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel

Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro

oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sette volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.

13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei

fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e

considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.

c.c.).

PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi

igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,

13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato

che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00

ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Distinti,

integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46°

minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di

carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3,

e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si

sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

STELLONE ROBERTO

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

88/299

BUSCE’ ANTONIO

(RIMINI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ABATE IGNAZIO

(TERNANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

GAROFALO LUIGI

(GIUGLIANO)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei

confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per

contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2,

e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta

(panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENASSAI FRANCESCO

(CAMPOBASSO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente

antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e

con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva in scivolata all’altezza del polpaccio,

senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da

una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e,

dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il

pallone (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

GEMELLO LUCA

(PERUGIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti

di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano lo colpiva volontariamente al

petto con una spallata facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e

considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,

dall’altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

EMMANUELLO SIMONE

(PRO VERCELLI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti

di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo spingeva con violenza con

l’avambraccio dietro la nuca alle spalle, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate la

modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto posto in essere e

considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, e,

dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo

(r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

88/300

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

LORENZINI FILIPPO

(NOVARA)

per avere, al 11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente

antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione

da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERGANI EDOARDO

(PESCARA)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei

confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi

irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma

2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta

(calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

BELLODI GABRIELE

(RIMINI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente

antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione

da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

VANNUCCHI GIANMARCO

(TERNANA)

per avere, al 23° minuto del tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KONTEK IVAN

REMY MELVYN JACQUES

(CASERTANA)

(PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V

INFR)

GUCCIONE FILIPPO

BOSISIO MARCO

CORSINELLI FRANCESCO

ZALLU FRANCESCO

NDOJ EMANUELE

SANDRI MATTIA

JAOUHARI ZAID

STANTE FRANCESCO

BARTOLOMEI PAOLO

SHIBA CRISTIAN

(AREZZO)

(CAMPOBASSO)

(GUBBIO)

(GUBBIO)

(LATINA)

(MILAN FUTURO)

(PERGOLETTESE)

(PERGOLETTESE)

(PERUGIA)

(TARANTO)

88/301

TIRITIELLO ANDREA

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VASSALLO FRANCESCO

(RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PATTARELLO EMILIANO

VARONE IVAN

DE CRISTOFARO ANTONIO

FRANCO DOMENICO

PAGLIAI GABRIELE

GERBI ERIK

IERARDI MARIO

BALLABIO MARCO

MACCA FEDERICO

SILVA SEMEDO LUIS HEMIR

AMPOLLINI FEDERICO

FRANZOLINI ANDREA

PALMISANI LORENZO

ANGILERI ANTONY

VALZANIA LUCA

BAGGI FEDERICO

NOVELLA MATTIA

ROSETTI MANUEL

SILLETTI ENRICO

CASASOLA TIAGO MATIAS

GIORICO DANIELE

SCACCABAROZZI JACOPO

ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR

PAGANINI LUCA

(AREZZO)

(ASCOLI)

(AVELLINO)

(AZ PICERNO)

(AZ PICERNO)

(CARPI)

(CATANIA)

(GIANA ERMINIO)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(LEGNAGO SALUS)

(LEGNAGO SALUS)

(LUCCHESE)

(MONOPOLI)

(PESCARA)

(PINETO)

(POTENZA)

(SESTRI LEVANTE)

(TEAM ALTAMURA)

(TERNANA)

(TORRES)

(TURRIS)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ALAGNA MANUEL

DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM

TASCONE SIMONE

BENEDETTI AMEDEO

CAPPELLETTI DANIEL

(ASCOLI)

(CAVESE)

(FOGGIA)

(TRAPANI)

(TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BAGATTI NICCOLO’

EKLU SHAKA MAWULI

PALMIERO LUCA

ANASTASIO ARMANDO

BALESTRERO DAVIDE

OYEWALE SULAIMAN

FAZZI NICOLO’

MONTEVAGO DANIELE

LADINETTI RICCARDO

(ALCIONE MILANO)

(AREZZO)

(AVELLINO)

(CATANIA)

(FERALPISALO’)

(GIUGLIANO)

(LUCCHESE)

(PERUGIA)

(PONTEDERA)

88/302

ERRADI BILAL

GUADAGNI GIUSEPPE

MASTROMONACO GIAN LUCA

CIANCI PIETRO

CELIENTO DANIELE

GIANNOTTI PASQUALE

CORBARI ANDREA

DI MARIO STEFANO

(POTENZA)

(SORRENTO)

(TARANTO)

(TERNANA)

(TRAPANI)

(TRENTO)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

STABILE GIACOMO

LUNGHI ALBERTO

FERRARA ANTONIO

FIGOLI MATTEO

MUTEBA VINCENZO VENTUR

FALL MBARICK

MINOTTI GABRIELE

CANNAVARO ADRIAN

PROIETTO FRANCESCO

SALA MATTIA

MALLAMO ANDREA

SCHENETTI ANDREA

COLANGIULI VINCENZO

CALAPAI LUCA

FIORANI MARCO

SPERANZA MATTIA

FRANCO DANIELE

FRANZONI ANDREA

(ALCIONE MILANO)

(ARZIGNANO V.)

(BENEVENTO)

(CARPI)

(LEGNAGO SALUS)

(MILAN FUTURO)

(MILAN FUTURO)

(NOVARA)

(PIANESE)

(PONTEDERA)

(PRO PATRIA)

(PRO VERCELLI)

(SORRENTO)

(SPAL)

(TARANTO)

(TARANTO)

(TEAM ALTAMURA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELONI MATTIA

ASTROLOGO ANDREA

COZZOLI FRANCESCO

LIVIERI ALESSANDRO

BERRA FILIPPO

CALANCA ALESSANDRO

BARBA BENEDETTO

SAIO PIETRO

ARMINI NICOLO

BOCI BRAYAN

MAISTRELLO TOMMY

BOCIC MILOS

DORE SALVATORE

STALMACH DARIUSZ PIOTR

BASSO GIANMARCO

PARKER SEAN

SEGHETTI ALESSANDRO

TORRASI EMANUELE

FREY DANIEL NICOLAS

MIGNANI GUGLIELMO

(ALBINOLEFFE)

(ALBINOLEFFE)

(ASCOLI)

(ASCOLI)

(BENEVENTO)

(CARPI)

(CAVESE)

(CAVESE)

(CROTONE)

(FERALPISALO’)

(FERALPISALO’)

(LATINA)

(LECCO)

(MILAN FUTURO)

(NOVARA)

(PERGOLETTESE)

(PERUGIA)

(PERUGIA)

(PIANESE)

(PIANESE)

88/303

TANTALOCCHI ELIA

BASHI ERVIN

PELLIZZARI STEFANO

PLESCIA VINCENZO

LEPRI TOMAS

PANE MASSIMILIANO

TODISCO GIANMARCO

RAO EMANUELE

MOLINARO SALVATORE

ROMEO FEDERICO

EL AZRAK MOHAMED RAYAN

STITOU

OLIVIERI MARCO

COCETTA NICCOLO

MARCONI IVAN

(PONTEDERA)

(PRO PATRIA)

(RENATE)

(RENATE)

(RIMINI)

(SESTRI LEVANTE)

(SORRENTO)

(SPAL)

(TEAM ALTAMURA)

(TERNANA)

(TRIESTINA)

(TRIESTINA)

(TURRIS)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO MARCO

DE ROSE FRANCESCO

LA VARDERA SALVATOREDARIO

KRITTA MARWANE

VISCONTI ELIA

BASILI DAMIANO

NOBILE TOMMASO EMMANUE

SCALA SALVATORE PIO

CONTE’ OUMAR

BATTIMELLI GIUSEPPE

CICERELLI EMANUELE PIO

BARISON ALBERTO

VITTURINI DAVIDE

TONETTO MATTIA

DEL FRATE FEDERICO

(AVELLINO)

(CATANIA)

(GIUGLIANO)

(LECCO)

(LUCCHESE)

(PERGOLETTESE)

(RENATE)

(SORRENTO)

(SPAL)

(TARANTO)

(TERNANA)

(TRENTO)

(TRENTO)

(TRIESTINA)

(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da

presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti

modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

88/304

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul

conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 17 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

88/305