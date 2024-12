FOTO NOTIZIA – Natale a Moglio con l’albero ecologico dedicato alla pace

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Nella mattinata di oggi i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria della frazione alassina di Moglio hanno allestito un albero di Natale molto speciale. Lo hanno composto addobbando con ornamenti in legno riciclato, da loro decorati, un ulivo presente nei “Giardini di Carolina” – il nuovo campetto sportivo polivalente attrezzato per giocare a calcetto, basket e pickleball, e con una zona dedicata ai più piccoli – inaugurati lo scorso giugno. Questa splendida composizione ecologica, dedicata alla pace, è stata ideata dai responsabili della Società “La Fratellanza” di Moglio, condivisa immediatamente dalle insegnanti e dagli alunni della scuola Bottaro, che già da diversi anni si fregia del prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde per le iniziative green nell’ambito del progetto Ecoschools FEE. Presente questa mattina a Moglio l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, che ha espresso soddisfazione per questa bella e importante iniziativa.

