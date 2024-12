(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Edilizia, Mazzetti (FI): “Fondamentale efficientamento e contrasto al rischio sismico, partendo da mappatura edifici”

Roma, 17 dic. – “Oggi abbiamo finalmente messo al primo posto come priorità l’efficientamento sismico del nostro patrimonio immobiliare: è fondamentale anche per ridurre il rischio idrogeologico e soprattutto sismico ed è altrettanto indispensabile per la salvaguardia del nostro ambiente. Solo dopo aver messo in sicurezza la struttura, possiamo agire sull’involucro e sugli altri accorgimenti per l’efficienza energetica”. Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, nel corso dei lavori del convegno di Inarcassa sul rischio sismico.

“Abbiamo parlato, da anni, della sacrosanta necessità di prevenzione – ha proseguito Mazzetti – e dobbiamo agire in tal senso, ma dobbiamo prima iniziare a parlare anche delle attività di monitoraggio, con una mappatura reale dello stato effettivo del nostro patrimonio immobiliare con un vero censimento, come richiamato nell’art. 68 della bozza del testo unico redatto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

“Queste – ha sottolineato Mazzetti – sono le condizioni indispensabili per affrontare, con consapevolezza e criterio organico, la riqualificazione del parco immobili, non in modo occasionale o spot, ma con una logica organica così da mettere in sicurezza le parti della struttura che ne hanno bisogno, senza indebolirle, per rendere il fabbricato più sicuro, stabile, confortevole. È anche fondamentale per accedere a forme assicurative più mirate per un calcolo puntuale del premio. Sarà la chiave di volta per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare”.

“Abbiamo la tecnologia e le professionalità per concretizzare tutto questo – ha ricordato -, con la digitalizzazione e con l’intelligenza artificiale, forti delle conoscenze e della consapevolezza dell’uomo che sta dietro la tecnologia”. “Voglio rammentare quanto fatto dalla maggioranza di Centrodestra, in particolare negli ultimi mesi: la legge-quadro sulla ricostruzione post-calamità basata sulla pianificazione, sulla prevenzione e sul governo del territorio, con strutture e norme semplificate. E sono certa che faremo molto di più”.

Secondo Mazzetti, gli incentivi “sono utili”, ma devono essere “premianti e strutturali”, con un “reale fine di efficientamento energetico e sismico proporzionale alle migliorie”, ma devono essere “inversamente proporzionali al reddito”, “con la consapevolezza che è finito il tempo dei bonus edilizi a costo zero per i proprietari immobiliari con capienza economica e fiscale”.

“Tutto però deve partire dal concetto che non fare le opere costa molto più che realizzarle e che bisogna rendere partecipe il cittadino con l’aiuto del professionista; ciò deve avvenire in modo semplice e applicabile, con l’imprescindibile concetto del partenariato pubblico-privato. Fondamentale sarà fare sistema da politica, professionisti, cittadini come sto cercando di fare”, ha concluso Mazzetti.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma