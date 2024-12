(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 CODICE APPALTI, SANTILLO (M5S): DA GOVERNO DUE PESI E DUE MISURE, DA CHE PARTE STANNO?

ROMA, 17 DIC. – “E’ noto ormai da mesi che la riforma del codice dei contratti pubblici odora di naftalina, nel senso che Salvini ha corso per approvarla in estata ma ad oggi è inservibile e inutilizzabile, e sta creando numerosi problemi alle imprese. La cosa che crea più desolazione è che il governo Meloni, nei suoi pareri sul correttivo di questa sgangherata riforma, alla Camera ha consentito che non si andasse oltre l’approvazione di alcune inutili osservazioni, con i parlamentari di maggioranza supini su tutta la linea. Al Senato, al contrario, il relatore sembra essersi fatto rispettare decisamente di più, visto che sono state messe nero su bianco delle condizioni, che impegnano il governo a fare interventi precisi sul testo. Ora, sul fronte dei rincari delle materie prime, delle unioni delle imprese più piccole in consorzi e in generali su tutti i meccanismi di subappalto, le imprese vanno aiutate. Il governo è ora che ci dica da che parte sta, perché la pantomima parlamentare sta diventando ridicola. Salvini, tra un panino, una sagra e un video social, magari si esprima”. Così il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.

