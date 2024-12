CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nebbie e nubi basse

su coste e pianure e maggiori schiarite sui rilievi alpini. Possibili

pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni

di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo

asciutto ma sempre con foschie, banchi di nebbia e nubi basse su coste e

pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria

e Marche e maggiori schiarite tra Lazio e Abruzzo. Possibili pioviggini

sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la

serata e la notte ancora stabilità diffusa con nubi basse tra Toscana,

Umbria e Marche e locali addensamenti anche sul resto del Centro.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche

nube sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto ed

il transito di qualche velatura. In serata e in nottata si rinnovano

condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo su

tutta la Penisola.

