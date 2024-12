Centro di documentazione sulla Sartiglia – Per le feste natalizie tre laboratori dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Tre nuovi appuntamenti al Centro di documentazione sulla Sartiglia per il

periodo delle festività natalizie.

Su iniziativa dell’Assessorato comunale alla Cultura e della Fondazione Oristano

sono stati programmati tre eventi per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Si parte lunedì 23 dicembre, dalle 16 al 18, con la “Merenda Natalizia al

Museo”, un pomeriggio dedicato alla magia del Natale, durante il quale i piccoli

partecipanti potranno immergersi in storie incantevoli e gustare in compagnia

n delizioso pandoro.

La merenda natalizia sarà un momento di gioia e condivisione con Babbo

Natale come ospite d’eccezione che farà un piccolo dono a tutti i bambini

presenti.

Lunedì 30 dicembre, dalle 16, alle 18, il secondo appuntamento con il

laboratorio “Crea il manifesto Sartiglia 2025″. I partecipanti avranno

l’opportunità di esprimere la loro creatività realizzando il manifesto ufficiale

della Sartiglia 2025. Sarà un momento di divertimento e fantasia, durante il

quale i bambini potranno dare libero sfogo alla loro immaginazione. Il

manifesto scelto verrà pubblicato all’interno del magazine della Sartiglia 2025,

un riconoscimento speciale per il piccolo artista.

Giovedì 2 gennaio 2025, sempre dalle 16 alle 18, si chiude con il laboratorio

“Dove ha nascosto le caramelle?”. Sarà una caccia al tesoro in cui i partecipanti

dovranno aiutare la Befana a trovare le caramelle che ha nascosto.

Per ognuno dei tre laboratori è previsto un costo di iscrizione di 5 euro. La

prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione, vi invitiamo a