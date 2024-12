(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 18 DICEMBRE

CAPIGRUPPO

📌Ore 10

AULA

📌12.30 Question time con i Ministri Pichetto Fratin e Ciriani

COMMISSIONI

👉 Bilancio, in corso

📌8.30_Esteri-Agenda 2030_ Audizione di Henrik Schiellerup, Geological Survey of Norway (NGU) su approvvigionamento terre rare

📌 9.15_Copasir_ Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

📌13.30_Cultura_Seguito referente istituzione circuito “Italia in scena”

📌14_Finanze e Lavoro_Seguito referente su partecipazione lavoratori all’impresa (iniziativa popolare)

📌14_Ambiente_Audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sulla prevenzione dei rischi

📌14_Attività produttive_Audizioni sulle prospettive industriali del gruppo Beko Europe BV.

📌15_Periferie_Audizione dell’Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) “Asilo Savoia”

📌15.15_Esteri-Diritti umani_ Audizione di Amnesty International

EVENTI

📌10 Sala della Lupa Iniziativa “Consegna medaglie a soci novantenni”

(Associazione degli ex parlamentari della Repubblica)

📌10 Sala della Regina Convegno “Stati generali del mondo del lavoro dell’acqua”. (On. Mollicone)

📌 14.45 Aula VIII Commissione, presentazione rapporto Infrastrutture strategiche. Diretta webtv

📌15 Sala del Refettorio Presentazione del volume “Finanza di progetto. PPP e concessioni 2024. Interpretazioni generative e sviluppo integrato”

(Sen. Morelli)

📌15 Sala Matteotti. Presentazione del libro. “Confesso: ho governato” di Giovanni Toti. (On. Lupi)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Raccolta firme. Simona Bonafè

📌11.30 Bike Hospitality. Virginio Caparvi

📌13 Malattie rare: una sfida tra passato e futuro. Pino Bicchielli

📌14.30 Presentazione libro intelligenza artificiale Blockchain e criptovalute. Giulio Centemero

📌16 Export e iniziative a sostegno della produzione italiana. Christian Diego Di Sanzo

📌17.30 Excellence pugliesi. Fabio Port