17/12/2024

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE CON I PRIMI TRE APPUNTAMENTI PARTE LA “DUE

GIORNI” DEDICATA A SVEVO E AL SUO 163° COMPLEANNO

Giovedì 19 dicembre al Museo LETS – Letteratura Trieste (piazza Hortis 4)

Alle ore 17: I mondi di Zeno. La coscienza di Svevo un secolo dopo (Firenze, Cesati,

2024). Presentazione degli atti del convegno internazionale (Trieste, 19-20 dicembre

2023).

Un anno fa eravamo sempre qui, a Trieste, a discutere di quell’opera che «fa

esplodere – sia pure in forma estremamente calcolata e controllata – tutti gli

elementi costitutivi del genere romanzo» finendo per generare «quello che oggi, con

un termine di moda, chiamiamo storyworld, un universo narrativo in espansione».

Come è andata? E cosa rimane di quell’esperienza? I curatori Olmo Andrea Calzolari e

Giulia Perosa ne parlano con Sergia Adamo, Riccardo Cepach e Silvia Contarini.

Alle ore 18: Per interposta persona. L’enigma Italo Svevo nella sociologia della

cultura.

Conferenza “Italo Svevo o Zeno Cosini”. Il doppio di se stesso? Un semplice sosia

letterario? La modernità di Italo Svevo risiede nella declinazione moderna

dell’interposta persona che continua ad interessare la sociologia della cultura. Ne

parla Ivo Stefano Germano, ricercatore di Sociologia dei processi culturali e

comunicativi dell’Università del Molise dove insegna Teoria e tecniche dei nuovi

media e comunicazione pubblica e sociale.

Al Cinema SUPER (via Paduina 4)

Alle ore 21.30

Italo Svevo. Scrivere nascosto a Trieste di Alessandro Melazzini

In occasione della 21.a edizione di Buon Compleanno Svevo, si terrà al Cinema Super

(Via Paduina 4) la prima proiezione italiana del documentario Italo Svevo. Scrivere

nascosto a Trieste di Alessandro Melazzini. Si tratta di un itinerarium mentis in Svevo

che ci porta, attraversando la sua città, molto in profondità nella coscienza del

romanziere triestino con interviste a Sergia Adamo, Maike Albath, Riccardo Cepach,

Ivo Stefano Germano, Marie Guthmüller, Maurizio Serra, Simone Ticciati, Mary

Barbara Tolusso e Paolo Valerio e con l’interpretazione di Riccardo Maranzana e

Francesco Godina. E’ una produzione italo-franco-tedesca a cura di Alpenway,

Bayerischer Rundfunk e ARTE e con il sostegno di Film Commission – Friuli Venezia

Giulia. Il documentario, della durata di 61 minuti, è stato presentato in anteprima alla

Buchmesse di Francoforte lo scorso ottobre e alla proiezione di giovedì 19 dicembre

sarà presente il regista.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

