17/12/2024 142° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GUGLIELMO OBERDAN: VENERDÌ 20 DICEMBRE ALLE ORE 10 CERIMONIA AL SACRARIO DI VIA XXIV MAGGIO

16/12/2024

142° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GUGLIELMO OBERDAN: VENERDÌ 20

DICEMBRE ALLE ORE 10 CERIMONIA AL SACRARIO DI VIA XXIV MAGGIO

Promossa dalla Lega Nazionale in collaborazione con il Comune di Trieste, si terrà

venerdì 20 dicembre, alle ore 10, in via XXIV Maggio n.4, la cerimonia per ricordare

il 142° anniversario della morte di Guglielmo Oberdan.

Sul sacrario saranno deposte corone d’alloro da rappresentanti della Lega

Nazionale e dell’Amministrazione comunale.

Per il Comune di Trieste sarà presente il sindaco. Roberto Dipiazza.

