(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 SALVA-MILANO, SANTILLO (M5S): PD NON CADA DAL PERO, LEGGE FA CARNE DI PORCO DI OGNI REGOLA URBANISTICA

SALVA-MILANO, SANTILLO (M5S): PD NON CADA DAL PERO, LEGGE FA CARNE DI PORCO DI OGNI REGOLA URBANISTICA

ROMA, 16 DIC. – “La sclerata indignata di sabato di Giuseppe Sala è stata un momento di alta comicità, se non fosse che con la legge “Salva-Milano” il governo sta facendo carne di porco di decenni di regolamentazioni urbanistiche. Il Pd di Elly Schlein non può cadere dal pero: alla Camera ha votato una legge indegna, che non solo calpesta l’autonomia del potere giudiziario, ma che scoperchia il vaso della sostituzione edilizia. In sostanza, col testo attuale si potranno sostituire fabbricati di modeste dimensioni con edifici imponenti ovunque, in tutta Italia, facendo passare certe operazioni per ristrutturazioni anche nelle zone più a rischio dissesto idrogeologico. Insomma, è la legge che farà dell’Italia il paese dell’anarchia urbanistica. A Milano Sala ha ammesso che la situazione è sfuggita di mano: se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, perché il danno per i cittadini milanesi c’è ed è lampante. Il Pd non dovrebbe aiutare Salvini a mettere in acqua scialuppe di salvataggio per gli speculatori”. Così in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle