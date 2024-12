(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

lun 16 dicembre 2024 Qualità della vita: Sorte, provincia Bergamo prima, grazie a politica del territorio e investimenti lungimiranti Regione

“La provincia di Bergamo è prima nell’edizione 2024 dell’Indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Un risultato che ci soddisfa e ci riempie di orgoglio, perché è il frutto del lavoro di una comunità dinamica e generosa, ma anche il risultato di scelte politiche ed investimenti lungimiranti che sono stati fatti negli ultimi anni”.

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

“Per raggiungere questo traguardo – aggiunge – è stato fondamentale il ruolo e la capacità di visione della Regione Lombardia. Grazie ai tanti investimenti fatti nella sanità, nella nostra provincia sono presenti delle vere e proprie eccellenze sia pubbliche che private, a partire dall’Ospedale Papa Giovanni. Negli ultimi anni ci sono stati poi investimenti importanti nelle infrastrutture, che hanno creato occupazione e favorito l’insediamento di nuove aziende: un esempio è la Brebremi, di cui la provincia di Bergamo è stata la prima beneficiaria, ma anche l’aeroporto di Orio al Serio, fiore all’occhiello del nostro territorio, gestito con grande lungimiranza. Pensiamo ancora al sistema dei trasporti, treni e bus, che pur avendo qualche criticità, svolge un servizio importante ed efficiente per centinaia di migliaia di persone all’anno. Non è un mistero che dalla provincia di Bergamo arrivi, in occasione delle elezioni regionali e politiche, uno dei consensi più forti per il centrodestra. Questo dimostra che i cittadini sono soddisfatti di come la Regione Lombardia gestisca due ambiti fondamentali per le loro vite: la sanità e le infrastrutture, creando occupazione e offrendo servizi di grande qualità. Questo risultato è un successo per tutta la politica bergamasca, che celebriamo con orgoglio e ci motiva a fare ancora di più”, conclude.

