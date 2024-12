(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 ​​​​​ Manovra: Ascani e Casu (Pd), bene ritiro tassa sul rame ma non basta, TLC chiedono investimenti mentre governo pensa a Musk

“Ritiro dell’emendamento di Fratelli d’Italia per la nuova tassa Meloni sul rame è una buona notizia ma non basta. Tutto il settore TLC richiede attenzione e investimenti non emendamenti o ordini del giorno last minute nella manovra per fare pagare di più chi già subisce connessioni più lente. Il Governo pensi meno agli interessi di Musk e cominci a preoccuparsi anche a quelli dei cittadini che non possono essere sempre chiamati a pagare il prezzo più alto”. Così in una nota i democratici Anna Ascani e Andrea Casu.

Roma, 16 dicembre 2024

