IL COMUNE COMUNICA – “1 Natale tutto per te”: domani la presentazione della rassegna di eventi natalizi promossi dal Municipio I con la collaborazione di Puglia Culture

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 “1 NATALE TUTTO PER TE”

DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI NATALIZI PROMOSSI DAL MUNICIPIO I CON LA COLLABORAZIONE DI PUGLIA CULTURESi terrà domani, martedì 17 dicembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa della prima edizione della rassegna “1 Natale tutto per te”, il cartellone di appuntamenti natalizi dedicato alle famiglie e ai più piccoli e promosso dal Municipio I in collaborazione con Puglia Culture.

Illustreranno i dettagli della manifestazione, in programma dal 26 dicembre al 6 gennaio, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, la presidente della Commissione Culture e Benessere sociale del Municipio I Francesca Araldo e la responsabile delle attività di danza e circo contemporaneo di Puglia Culture Gemma di Tullio, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano.