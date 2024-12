(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 GIUSTIZIA, ASCARI (M5S): SU SCOMPARSA GIUDICE ADINOLFI TUTTO FERMO PER RICERCA VERITÀ

ROMA, 16 dic. – “Sono passati più di trent’anni da quando il 2 luglio 1994 Paolo Adinolfi, magistrato integerrimo, sparì nel nulla a Roma, ma la verità è ancora ignota. Per contribuire a fare luce, ho presentato un’interrogazione parlamentare al governo, ricevendo però una risposta sconfortante. Di fatto, il ministero della Giustizia fa sapere che su questa triste e oscura vicenda è tutto fermo.

Il giudice Adinolfi non è riconosciuto come una vittima del proprio lavoro, nonostante un’inchiesta condotta dalla procura di Perugia, poi archiviata, abbia sancito che Adinolfi fu ucciso proprio per essersi occupato, presso la Sezione Fallimentare della Procura di Roma, di numerosi casi di fallimenti di rilevanza economica e sociale, coinvolgenti figure della malavita romana e dell’alta finanza. Tuttavia a oggi non sappiamo ancora se e chi ordinò la scomparsa del giudice, chi ha voluto farlo tacere per sempre e chi ha agito affinché la sua memoria fosse cancellata”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, membro delle commissioni Antimafia e Giustizia.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle