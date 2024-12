Fwd: “Édith Piaf” di e Melania Giglio apre la Stagione 24/25 di Gualdo Tadino – 19 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

Lo spettacolo Édith Piaf di e con Melania Giglio apre la Stagione 24/25 di

Gualdo Tadino

Giovedì 19 dicembre, Teatro Don Bosco

La Stagione 24/25 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino si apre giovedì 19 dicembre alle

20.45 con lo spettacolo Édith Piaf di e con Melania Giglio e con Martino Duane per la regia

di Daniele Salvo.

Siamo nel 1960, nell’appartamento di Édith. Una serie di eventi si sono susseguiti nella vita di questa

piccola donna: lutti, incidenti, amori, liti, solitudine, alcol, gioie, successi e canzoni. Tutto si è

abbattuto sull’usignolo come un uragano. L’usignolo non canta più. L’artrite l’ha resa gobba, l’alcol e i

medicinali l’hanno resa gonfia e senza capelli, i lutti hanno ferito la sua voglia di vivere. Ma

improvvisamente qualcuno bussa alla sua porta e arriva a profanare questo “buio”. È Bruno

Coquatrix, l’impresario dell’Olympia. Lo spettacolo ripercorre attraverso un testo inedito e mai

rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di Édith Piaf sul palco dell’Olympia, dalla

fine del 1960 sino alla primavera del 1961. Questo racconto, arricchito da canzoni eseguite

rigorosamente dal vivo (tra le altre L’accordéoniste, La vie en rose, Milord), vuole essere un omaggio

a una delle voci più belle e strazianti della canzone moderna.

Attrice e cantante, Melania Giglio si è diplomata alla Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino

diretta da Luca Ronconi. Parallelamente ha continuato a lavorare sulla sua grande passione, vale a

dire la voce parlata e cantata, esplorando le tecniche e le scuole di pensiero più diverse. Questa

passione l’ha portata a partecipare ad importanti Musical in Italia e all’estero come “Hollywood” con

Massimo Ranieri, o ancora, “Pene di cuore di una gatta francese” regia di Alfredo Arias spettacolo

vincitore del Premio Molière come Miglior Spettacolo Musicale nel 2000. Tra le tante collaborazioni

ricordiamo quella con il compositore e foniatra Marco Podda e quella con il regista teatrale Daniele

Salvo, collaborazioni che le hanno permesso di esplorare appieno tutte le sue potenzialità vocali e di

divenire uno dei timbri più inconfondibili del panorama teatrale nazionale. Ha recitato con

importantissimi maestri italiani e stranieri tra i quali ricordiamo Luca Ronconi, Peter Greenaway,

Alfredo Arias, Jean-Pierre Vincent, Roberto Guicciardini, Mauro Avogadro, Monica Conti, Giuseppe

Patroni Griffi, Franco Branciaroli, Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai, Marco Carniti, Vincenzo Pirrotta,

Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia, Massimo Venturiello. Al cinema è apparsa nel film di Roberta Torre

“Riccardo va all’inferno” (2017) ed è stata la voce cantata della Regina Marissa nel film d’animazione

“Il Principe d’Egitto” prodotto dalla Dreamworks.

Info e biglietti

giorni feriali dalle 17 alle 20.

La vendita online è disponibile sul sito http://www.teatrostabile.umbria.it