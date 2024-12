(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 None [1] Servizio stampa ** Parlamento europeo **

Comunicato stampa 04-11-2024 None [2] Agenda delle principali attività del PE

Settimana 16-22 dicembre: plenaria, commissioni e gruppi

/selezione di eventi //della settimana a cura del servizio stampa del PE/

None [3] Tutte le priorita’ della settimana* |* None [4] Plenaria* | * None [5] Commissioni parlamentari* | * None [6] Comunicati stampa*

None [7]

Lunedì 16

Sessione plenaria** Link alla diretta [8]

/17.00-22.00 – Dibattiti*/

RESTORE* – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione

Commissioni parlamentari** /Commissione per lo sviluppo – DEVE* – Commissione per gli affari esteri – AFET* – Sottocommissione per i diritti dell’uomo – DROI *- Strasburgo, sala WEISS S1.4 Link alla diretta [9] /

19.00-20.30* Dibattito con i vincitori del premio Sacharov 2024: María Corina Machado, in qualità di leader delle forze democratiche in Venezuela, e il presidente eletto Edmundo González Urrutia, in rappresentanza di tutti i venezuelani all’interno e all’esterno del paese che lottano per ripristinare la libertà e la democrazia /Commissione per i problemi economici e monetari – ECON* – Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni – LIBE* Link alla diretta [10] /

19.00-20.00* Dibattito sulla nomina del presidente dell’autorità antiriciclaggio (AMLA), con Bruna Szego, la candidata proposta dalla Commissione per la posizione 20.00-20.30* Voto sulla nomina del presidente dell’autorità antiriciclaggio

Conferenze stampa** /Daphné Caruana Galizia Room – Strasbourg – Weiss N-1/201 Interactio [11] (connessione da remoto)/

16.30-17.00* – Last minute briefing * Link alla diretta [12] *

** Agenda della Presidente** /Strasburgo/

17.00* Apertura della sessione plenaria

17.30* Cerimonia della Luce della Pace

Martedì 17

Sessione plenaria** Link alla diretta [13]

/09.00-11.50 – Dibattiti/*

Rafforzamento del regime siriano*, sue implicazioni geopolitiche e situazione umanitaria nella regione Repressione dei manifestanti pacifici europei in Georgia*, con la rappresentante della politica estera europea Kaja Kallas /12.30-13.30 – Votazioni/*

Elezione del Mediatore* europeo (fino a tre scrutinii) Regolamento sulla deforestazione*: disposizioni relative alla data di applicazione Sostegno regionale di emergenza: RESTORE: Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione Misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( FEASR*) per fornire assistenza agli Stati membri colpiti da calamità naturali /13.30-22.00 – Dibattiti/*

Cattiva informazione e disinformazione* sulle piattaforme di social media,come X e Tiktok, e relativi rischi per l’integrità delle elezioni in Europa La disinformazione e la falsificazione storica della Russia* per giustificare la sua guerra di aggressione contro l’ Ucraina*. Voto a gennaio Situazione delle donne politiche* che subiscono molestie e violenze online nei paesi candidati all’UE e nei paesi vicini

Conferenze stampa** /Daphné Caruana Galizia Room – Strasbourg – Weiss N-1/201 Interactio [14] (connessione da remoto)/

09.30-10.00* Briefing PPE, con Manfred Weber* (PPE, DE), Presidente – Link alla diretta [15] 10.00-10.30* Briefing S&D con Iratxe García Pérez*, (S&D,ES), Presidente – Link alla diretta [16] 10.30-11.00* Briefing Renew Europe con Valérie Hayer* (Renew, FR), Presidente – Link alla diretta [17] 11.00-11.30* Briefing Verdi/ALE con Bas Eickhout* (Verdi/ALE, NL) e Terry Reintke* (Verdi/ALE, DE), copresidenti – Link alla diretta [18] 11.30-12.00* Briefing The Left con Manon Aubry* (The Left, FR) e Martin Schirdewan* (The Left, DE), copresidenti – Link alla diretta [19] 12.30* (da confermare) Vincitori del Premio Sacharov 2024 13.30-14.00* Younous Omarjee* (The Left, FR), vicepresidente, e Andrzej Bula* (PPE, PL), correlatori sulla proposta di ripristino – Link alla diretta [20] 14.00-14.30* RISERVATA DGCOMM

Agenda della Presidente** /Strasburgo/

11:40* Incontro con i vincitori del premio Sacharov

12:00* Cerimonia di consegna del Premio Sacharov

Mercoledì 18

Sessione plenaria** Link alla diretta [25]

/09.00-11.50 – Dibattiti/*

Preparazione del Consiglio* europeo del 19 dicembre 2024 Preparazione del vertice UE-Balcani occidentali* /12.00-13.00 – Votazioni/*

Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti ( SEDE e SANT*) Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia* Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione speciale sulla crisi degli alloggi* nell’Unione europea Nomina del presidente dell’Autorità antiriciclaggio* (AMLA) /13.00-22.00 – Dibattiti/*

Sfide per gli agricoltori* e i lavoratori agricoli dell’UE: migliorare le condizioni di lavoro, compreso il loro benessere mentale Necessità di garantire un’azione rapida e la trasparenza sulle accuse di corruzione* nel settore pubblico per proteggere l’integrità democratica Casi di violazione dei diritti umani*

Conferenze stampa** /Daphné Caruana Galizia Room – Strasbourg – Weiss N-1/201 Interactio [26] (connessione da remoto)/

10.30-11.00 *Rasa Juknevičienė (PPE, Sergey Lagodinsky (Verdi/EFA, DE), Nathalie Loiseau (Renew, FR), Tobias Cremer (S&D, DE) e Michał Szczerba (PPE, PL) sul resoconto della missione d’inchiesta a Tbilisi*

16.00-16.30* con Petras Auštrevičius

11.00-12.00* Commissione europea ( read out*) 13.00-13.30* Marie-AgnesStrack-Zimmerman (Renew, DE) sulla creazione di una commissione permanente per la sicurezza e la difesa* 16.00-16.30* con Petras Auštrevičius (Renew, LT) e Matthias Ecke (S&D, DE) sull’ Azerbaigian* – “ricco di petrolio, povero di diritti umani”

Agenda della Presidente** /Bruxelles/

16:00* Incontro con il Primo Ministro della Croazia, Andrej Plenković*

17:00* Vertice UE-Balcani occidentali*

Giovedì 19

Sessione plenaria** Link alla diretta [27]

/09.00-11.50 – Dibattiti/*

La necessità di aggiornare la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità* Priorità dell’UE in vista della prossima sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile* /12.00-13.00 – Votazioni/*

11° anno di occupazione della Repubblica autonoma di Crimea* e della città di Sebastopoli da parte della Federazione Russa Raccomandazione al Consiglio sulle priorità dell’UE in vista della 69a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile* Casi di violazione dei diritti umani*

Agenda della Presidente** /Bruxelles/

08.00 *Vertice del PPE

10:00* Partecipazione al Consiglio europeo, seguito da una conferenza stampa

–>