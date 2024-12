(ACON) LAVORO. PELLEGRINO (AVS): IN LEGACOOP 63% DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 16 dic – “L’ampia presenza dell’occupazione

femminile ? ci? che caratterizza LegaCoop Fvg nel mercato del

lavoro e, nella lettura dei dati aggregati e disaggregati,

fotografa una regione in crescita per quanto riguarda la presenza

femminile, anche negli organigrammi e fra gli apicali”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della presentazione a

Cividale del bilancio sociale 2023 il cui focus ? stata la

cooperazione declinata al femminile plurale.

“Un importante dato ? emerso, ovvero che il personale femminile

copre il 63 per cento degli occupati, mentre le socie

rappresentano il 51 per cento dei lavoratori. Altro dato

significativo ? la presenza femminile nei consigli di

amministrazione dove le donne hanno raggiunto il 35% e

soprattutto il 28 per cento ? a capo della struttura stessa.

Traguardo significativo ma ancora lontano da quanto auspicato. Ma

il dato che emerge con particolare soddisfazione ? che la

presidente di LegaCoop Fvg ? la dottoressa Michela Vogrig, una

donna che ha portato nuove forme promuovendo in modo fattivo una

concreta contaminazione di genere, uscendo radicalmente dagli

schemi”, prosegue Pellegrino, valutando i dati che sono stati

offerti dall’analisi del bilancio.

“Qualche neo ? emerso – aggiunge la consigliera – come quello

legato ancora alla disparit? di retribuzione soprattutto nei

settori altamente femminilizzati e l’evidente mancanza di servizi

a supporto della genitorialit?. Va detto che il comparto delle

cooperative paga ancora lo scotto di essere poco attrattivo dal

punto di vista della remunerazione. ? forse anche per questo che

il dato sull’occupazione femminile ? alto, ma all’interno dello

stesso comparto le donne, a parit? di titolo e di servizio,

scontano una penalizzazione in busta paga”.

Pellegrino evidenzia un dato che con grande difficolt? si riesce

ad arginare e dichiara: “Le donne, sul posto di lavoro, subiscono

ancora atti di violenza in forma di mobbing e stalking, ma quanto

? stato affermato durante il convegno di oggi ? che ci sono nuove

forme di violenza anche nei confronti di uomini da parte di

donne, probabilmente apicali e – conclude Pellegrino – a questo

punto non si pu? escludere che anzich? rendere i posti di lavoro

sempre pi? ‘femminili plurali’ si stia mascolinizzando chi

ricopre ruoli apicali, assumendo purtroppo anche connotazioni

negative”.

