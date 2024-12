(ACON) BILANCIO. MIANI (LEGA): 200.000 EURO IN PI A IDRAULICA CANALE DORIA

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 16 dic – “Durante questa legge di stabilit?,

abbiamo destinato ulteriori 200.000 euro per il Fondo di

Protezione civile per opere di manutenzione”. Ad annunciarlo in

una nota, Elia Miani, consigliere regionale della Lega.

Miani evidenzia come “questa somma va ad aggiungersi ai 500.000

euro gi? stanziati e mira a risolvere definitivamente i problemi

idraulici del canale Doria in localit? Rualis e Gagliano,

frazioni di Cividale”.

“Per questo provvedimento – conclude il leghista – ringrazio il

direttore centrale della Protezione civile, Amedeo Aristei,

l’assessore alla sanit? con delega alla Protezione civile,

Riccardo Riccardi, e l’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che

hanno accolto una richiesta molto importante e sentita dalle

comunit? di queste localit?”.

