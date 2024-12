1216 bitesp venezia partecipazione comune della Spezia

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

Il Comune della Spezia presente alla BITESP 2024

La Spezia, 16 dicembre 2024 – Il Comune della Spezia ha partecipato alla VII edizione della BITESP – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, tenutasi il 25-26 novembre 2024 presso il Terminal Crociere di Venezia. Lo spazio espositivo del Comune, dedicato sia all’amministrazione comunale sia all’ALA (Area Ligure Apuana), è stato coordinato dal consulente esperto in marketing turistico Gianluca Giannecchini. Arricchito da materiale informativo e brochure esplicative dei diversi territori compresi in ALA, lo stand ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, agenzie di viaggio e tour operator internazionali.

Durante i due giorni di fiera, hanno fatto visita allo stand del Comune della Spezia molti visitatori incuriositi dal Progetto ALA. L’amministrazione comunale ha inoltre attivato un’agenda di appuntamenti con i buyers interessati ad approfondire e conoscere le proposte turistiche esperienziali, incontrando 30 operatori di varie nazionalità.

“La crescita esponenziale del turismo nella nostra città negli ultimi anni ha reso necessario sviluppare un turismo esperienziale su Area Vasta così da garantire un’offerta integrata e ancora più variegata – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e la BITESP è stata un’occasione importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e le sue bellezze uniche al mondo e continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate che, in questi anni, ci hanno consentito di arrivare ai grandi risultati in termini numerici che oggi sono sotto gli occhi di tutti.”

L’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia, ha dichiarato: “La partecipazione alla BITESP 2024 di Venezia ha rappresentato un’opportunità straordinaria per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. Siamo orgogliosi di aver potuto presentare il Progetto ALA ad un pubblico internazionale e di aver instaurato nuove collaborazioni che contribuiranno a valorizzare il turismo esperienziale nella nostra regione.”

La BITESP 2024, ormai punto di riferimento per gli operatori turistici italiani e i buyers internazionali, ha visto la partecipazione di 210 sellers e 150 buyers provenienti da tutto il mondo, tra cui USA, Canada, Regno Unito, Brasile, Australia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Albania, Francia, Spagna, Italia, San Marino, Emirati Arabi, Cina, Giappone e Kazakistan.

Gli obiettivi principali della manifestazione sono stati la promo-commercializzazione del turismo esperienziale e l’internazionalizzazione del turismo italiano. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri di business matching tra operatori turistici italiani e tour operator internazionali, con appuntamenti prefissati tra sellers e buyers.