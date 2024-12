(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Statale 68: Tenerini(FI), “interventi urgenti per una rapida riapertura”

“In seguito alla chiusura della Statale 68 verso Colle Val d’Elsa a causa di un movimento franoso, desidero esprimere la mia preoccupazione per la situazione attuale. È fondamentale che le autorità competenti, in particolare Anas e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, siano coinvolte immediatamente per trovare una soluzione.

Lunedì prossimo, intendo incontrare il prefetto di Pisa per discutere le misure necessarie da adottare. La riapertura tempestiva di questa arteria è cruciale per garantire la continuità dei collegamenti tra Siena e la costa, e non possiamo permetterci ulteriori ritardi. È essenziale agire rapidamente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.”

Lo dichiara in una nota Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma