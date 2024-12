(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 MANOVRA, AURIEMMA (M5S): SU BLOCCO TURNOVER FORZE POLIZIA E VVF GOVERNO FA GIOCO DELLE TRE CARTE

ROMA, 15 DICEMBRE 2024 – “Le promesse di questo Governo sono come neve al sole: si sciolgono in men che non si dica. Dopo che suoi illustri esponenti avevano giurato di estromettere forze di Polizia e Vigili del Fuoco dal blocco del turnover disposto dal testo della Manovra licenziato in Consiglio dei ministri, dagli emendamenti presentati in queste ore in commissione Bilancio alla Camera si evince invece un banale spostamento di un anno dell’applicazione della norma: dal 2025 al 2026. Una vera presa in giro. Con questo Governo le città sono sempre più insicure e reati come rapine e omicidi in aumento. Non bastava la buffonata dei centri in Albania, ci mancava pure questo gioco delle tre carte. La smettano di gettare fumo negli occhi dei cittadini”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S Carmela Auriemma.

