(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

La situazione delle grandi apparecchiature sanitarie in Italia – Report AGENAS 2024

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato il rapporto 2024 sulla distribuzione delle grandi apparecchiature sanitarie in Italia, frutto della collaborazione con il Ministero della Salute e le Società Scientifiche di settore. Questo studio si basa su dati aggiornati a maggio 2024, provenienti dal flusso informativo istituito con il Decreto Ministeriale del 22 aprile 2014.

Il documento si propone di fornire un quadro dettagliato sulla dotazione, distribuzione territoriale, livello tecnologico e stato di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie. Questi aspetti sono fondamentali per:

• Garantire la qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

• Promuovere l’equità nell’accesso ai servizi.

• Ridurre i tempi di attesa e degenza.

• Ottimizzare le risorse disponibili.

Inoltre, il rapporto intende monitorare gli effetti degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare per l’ammodernamento tecnologico di dispositivi come TAC, risonanze magnetiche, mammografi e angiografi.

Il censimento ha rilevato un totale di 8.228 apparecchiature sanitarie. La distribuzione è la seguente:

• 51% in strutture pubbliche.

• Il 44% in strutture private accreditate.

• 6% in strutture private non accreditate.

Un’eccezione significativa è rappresentata dalle risonanze magnetiche, il cui 60% è presente in strutture private accreditate, e dai mammografi, con il 52% collocato nel settore privato.

In Italia, la densità di apparecchiature per milione di abitanti è elevata:

• TC : 37,3 per milione.

• Mammografi : 35,2 per milione.

• RM : 32,9 per milione.

Questi numeri sono simili a quelli della Germania e superiori a quelli di paesi come Spagna e Francia. tuttavia, il 37% delle apparecchiature in uso ha oltre 10 anni, evidenziando la necessità di interventi di ammodernamento.

Per una maggiore trasparenza e approfondimento, AGENAS ha reso disponibile una dashboard interattiva sul proprio portale statistico. Questa piattaforma consente di esplorare i dati per singola struttura sanitaria o azienda, offrendo uno strumento utile per analisi e decisioni strategiche.

Il report sottolinea l’importanza di una gestione razionale e mirata delle grandi apparecchiature sanitarie per migliorare la qualità e l’efficienza del sistema sanitario. Gli investimenti previsti dal PNRR rappresentano un’opportunità cruciale per colmare le lacune tecnologiche e garantire una copertura adeguata su tutto il territorio nazionale.