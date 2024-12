Karmod espande le esportazioni in Iraq con serbatoi d’acqua in acciaio inossidabile

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

Il produttore turco Karmod ha annunciato un’importante esportazione di serbatoi d’acqua in acciaio inossidabile in Iraq, con una capacità complessiva di 220.000 litri. I serbatoi sono già in uso in regioni chiave come Erbil e Suleymaniyah, a dimostrazione della crescente richiesta di soluzioni per lo stoccaggio dell’acqua nel Paese.

Secondo la dichiarazione rilasciata dall’azienda, un totale di 22 serbatoi, ciascuno con una capacità di 10.000 litri, è stato spedito a Baghdad. Questi serbatoi sono stati progettati per soddisfare le esigenze di un progetto residenziale di lusso nella capitale Iraqena.

Talay Ozturk, direttore generale del Karmod’s Plastics Group, ha sottolineato l’impatto positivo delle relazioni politiche rafforzate tra la Turchia e il governo centrale iracheno, oltre che con l’amministrazione regionale del Kurdistan, sulle esportazioni dell’azienda.

Ozturk ha evidenziato che, nonostante la vicinanza geografica, le esportazioni di Karmod in Iraq erano state limitate in passato. Tuttavia, negli ultimi due mesi, l’azienda ha registrato un notevole incremento, esportando serbatoi d’acqua in acciaio inossidabile, polietilene e poliestere con una capacità complessiva di 835 tonnellate.

“La domanda di soluzioni per lo stoccaggio dell’acqua potabile e dei servizi in Iraq continua a crescere in modo significativo,” ha dichiarato Ozturk, aggiungendo che i serbatoi dell’azienda sono progettati per garantire sicurezza alimentare, lunga durata e facilità di manutenzione.

L’impatto delle esportazioni di Karmod non si limita a Baghdad. Negli ultimi due mesi, l’azienda ha consegnato:

17 serbatoi in polietilene a Erbil, con una capacità totale di 225.000 litri.

a Erbil, con una capacità totale di 225.000 litri. 15 serbatoi interrati in poliestere a Suleymaniyah, per un totale di 390.000 litri. Questi serbatoi includono 12 unità da 20 tonnellate ciascuna e 3 unità da 50 tonnellate ciascuna.

Ozturk ha sottolineato l’ampia gamma di soluzioni offerte da Karmod, che producono serbatoi per uso sia individuale che industriale. “I nostri serbatoi, realizzati con materiali leggeri e ad alta resistenza, sono preferiti per la loro affidabilità e praticità,” ha spiegato.

Grazie a questa espansione, i prodotti Karmod stanno diventando un punto di riferimento in Iraq, contribuendo a migliorare le infrastrutture di stoccaggio dell’acqua e soddisfare le crescenti esigenze della popolazione e dei progetti industriali.