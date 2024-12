(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Giustizia: Costa, minaccia sciopero Anm per proteggere le correnti

“L’Anm minaccia lo sciopero contro la Separazione delle Carriere? E’ il solito tentativo di condizionare il Parlamento che sta esaminando il ddl. Protestano per proteggere le correnti, che fino ad oggi sono state decisive nelle promozioni, nelle valutazioni, negli incarichi ed anche nel disciplinare. Vogliono mantenere lo status quo, di fronte ad una riforma che fa perdere potere alle correnti e alle scelte fatte per appartenenza e non per merito”.

Lo scrive in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

