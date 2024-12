Comunicato Stampa Carabinieri Forestale Caserta del 15 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Regione Carabinieri Forestale Campania

Gruppo di Caserta

APPUNTO STAMPA DEL 15/12/2024

CONCA DELLA CAMPANIA (CE): I CARABINIERI FORESTALE DI VAIRANO

PATENORA E DI ROCCAMONFINA SEQUESTRANO AREE INTERESSATE DA

ILLECITO SMALTIMENTO DI SANSE UMIDE PRODOTTE DA FRANTOIO

OLEARIO

I militari appartenenti ai Nuclei Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) e di

Roccamonfina (CE), congiuntamente a personale ARPAC del Dipartimento di Caserta, nel

corso della campagna controlli acque di vegetazione, hanno sottoposto a controllo un

frantoio oleario sito in comune di Conca della Campania (CE), accertando delle violazioni

ambientali che hanno determinato di dover procedere al sequestro preventivo d’iniziativa

1. area della estensione di circa 230 mq attigua all’impianto del frantoio ove sono risultati

depositati/smaltiti illecitamente circa 20 metri cubi circa di sanse umide, provenienti

dalla molitura delle olive prodotte dalla lavorazione delle olive;

2. uno scarrabile colmo di 30 mc di sanse umide provenienti dalla molitura delle olive

prodotte dal frantoio oleario, posizionato all’interno della predetta area posta in

sequestro, dal quale si è accertata la tracimazione delle sanse umide sul suolo circostante;

3. area della estensione di circa 150 mq circa di terreno agricolo ove sono risultati

depositati/smaltiti illecitamente circa 60 metri cubi di sanse umide provenienti dalla

molitura delle olive prodotte dal frantoio oleario in argomento.

Il titolare del frantoio oleario è stato deferito in stato di libertà per il reato di gestione e/o

smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel corso del precitato controllo è stata anche accertata una violazione di carattere

amministrativo per aver effettuato lo spandimento di acque di vegetazione in terreno con

pendenza meda superiore al 15%, privo di adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad

evitare il ruscellamento. Per detta violazione è stata contestata una sanzione amministrativa

che va da un minimo di euro 600 ad un massimo di euro 6000.

Giova rammentare che la campagna di controlli sulla gestione delle acque di vegetazione

prodotte dalla molitura delle olive trova la sua ragione a causa dell’elevato carico

inquinante di natura organica posseduto da tale scarto di lavorazione che se non

idoneamente gestito può arrecare gravi danni alle acque superficiali e di falda.