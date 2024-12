(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Codice della Strada, Bonelli: Salvini talebano con suo amico Musk che si fa

di Ketamina cosa farebbe?

Salvini potrebbe fare il Ministro a Kabul per la sua ferocia contro chi

assume cannabis e per aver trasformato in narcotrafficanti 3.000 aziende

che coltivano canapa e danno lavoro a 15.000 persone. La filiera della

Canapa è un’attività produttiva del tutto legale nel resto d’Europa”

Ad affermarlo è il Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza

Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue : “il nuovo codice della

strada, voluto dal Ministro Salvini, prevede che chi guida in stato di

ebbrezza può avere una sospensione dai tre ai sei mesi, ma se una settima

prima di metterti al volante, ti sei fatto una canna, ti ritirano la

patente per tre anni. Una scelta incomprensibile, considerato che tracce di

sostanze stupefacenti possono rimanere nel corpo anche dopo che il loro

effetto è svanito. Insomma ti ritirano la patente per tre anni se ti fai

una canna, ma se bevi la patente te la ritirano per sei mesi .

Ma Salvini al suo amico Elon Musk,che non ha mai fatto mistero di assumere

Ketamina, cosa farebbe ? Gli vieterebbe l’entrata in Italia?

Ha ragione Vasco: Salvini è un bullo, anzi peggio:è un feroce talebano, a

corrente alternata, che se la prende con i giovani per imporre le sue

follie ideologiche” conclude Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

