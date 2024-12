(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Bonelli: “A Atreju Meloni bugiarda o Meloni presidente del governo dei

bugiardi?”

“Giorgia Meloni e la premier che fa della bugia e della propaganda gli

strumenti per ingannare gli italiani. Di quale stanziamento alto parla per

la sanita’ se 2,5 mln di persone rinunciano a curarsi perché non hanno i

soldi considerato le lunghe liste d’attesa. Che dire che in manovra hanno

deciso di aumentare gli stipendi dei ministri di 3,5 mila euro al mese

mentre le pensioni minimi aumentano di 1,8 euro al mese.

1 milione di occupati con lei ? Altra bugia . Inoltre il governo dei

bugiardi ha portato gli stipendi ad essere così bassi a tal punto da

raggiungere i livelli pre 1990 mentre la povertà assoluta ha raggiunto il

livello record di 5,7 mln di persone. La Meloni è responsabile di aver

messo in ginocchio il trasporto pubblico consentendo alle follie di Salvini

di sottrarre 15 mld euro per il ponte sullo stretto.” Così Angelo Bonelli

parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde. “Sul protocollo Albania

arriva un’altra bugia. Lo Stato spenderà quasi un miliardo per

questa struttura: cifra che poteva essere investita nella sanità pubblica

per ridurre le liste di attesa “ conclude Bonelli

