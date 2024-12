(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 ATREJU, BIGNAMI(FDI): MELONI SI CONFERMA LEADER INTERNAZIONALE

“L’intervento del presidente Giorgia Meloni ad Atreju conferma quanto lei

sia, con la sua coerenza, la sua forza e la sua determinazione nel

perseguire obiettivi e raggiungere risultati, una leader internazionale. Ad

una sinistra disfattista e allo sbaraglio, rispondiamo non solo con l’unità

del centrodestra, ma anche e soprattutto con i fatti. L’Italia è prima

nella gestione del Pnrr e modello in Europa nel controllo dei flussi

migratori, grazie al Piano Mattei e al protocollo con l’Albania. Quando ci

siamo insediati lo Spread era a 233 punti base e oggi, invece, a 112. In

due anni di legislatura, grazie a politiche mirate, l’economia ha ripreso a

correre. Abbiamo creato quasi 1 milione di posti di lavoro in più, è

diminuita la disoccupazione, soprattutto al sud, locomotiva della Nazione.

C’è ancora molto da fare e certamente, anche con la prossima manovra, ci

impegneremo per investire al meglio le risorse per il bene degli italiani.

La postura dell’ Italia a livello internazionale è cambiata e la

straordinaria azione politica del Governo Meloni è riconosciuta. Al

pessimismo e lassismo della sinistra, ancora una volta rispondiamo con i

fatti”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

