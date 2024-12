Atreju 2024: Ciocchetti (FDI), un successo straordinario per il confronto politico internazionale.

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

“L’edizione di quest’anno di Atreju è stata eccezionale ed emozionante. Un confronto aperto e concreto sui temi che riguardano il presente e il futuro dell’Italia, dell’Europa e del mondo. “Lo dichiara in una nota Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia. “Atreju si è confermato come uno spazio unico di dialogo e riflessione. Il mondo dei conservatori si è incontrato a Roma, grazie all’autorevolezza di Giorgia Meloni, leader riconosciuta non solo in Italia ma anche a livello internazionale,” aggiunge Ciocchetti, sottolineando come ” l’evento sia stato anche un’occasione di confronto con altre sensibilità culturali. Grazie a Atreju, l’Italia si afferma sempre più come centro nevralgico del dibattito politico internazionale, dimostrando la sua capacità di contribuire alle grandi sfide globali con idee e proposte concrete.”